В Самаре пройдет лекция с элементами мастер-класса «Семейное древо»

12 декабря (четверг) в 18.00 пройдет лекция с элементами мастер-класса «Семейное древо» (12+).
Участники услышат советы по изучению генеалогии на примере родословной Рязанова. Старший научный сотрудник музея Ирина Янцен поделится рекомендациями по работе в архивах, которыми сами пользуются сотрудники музея. Также на занятии каждый участник создаст собственное генеалогическое древо.
Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cFsJPG
14 декабря (суббота) в 17.30 состоится третья встреча ридинг-группы «Читать кино». Ее тема – «Как кино стало реальнее реальности? Вальтер Беньямин и природа киноиллюзии» (16+). Модератором выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Что значат понятия «аура», «визуальное бессознательное», «экспозиционное значение»? Как они помогают понять изменение мира после того, как он предстал перед объективом кинокамеры? На встрече участники обсудят главы о кино из работы немецкого теоретика Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости» (1936, 12+).
Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cFsJVw