В Самаре пройдет лекция с элементами мастер-класса «Семейное древо»

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12 декабря (четверг) в 18.00 пройдет лекция с элементами мастер-класса «Семейное древо» (12+).

Участники услышат советы по изучению генеалогии на примере родословной Рязанова. Старший научный сотрудник музея Ирина Янцен поделится рекомендациями по работе в архивах, которыми сами пользуются сотрудники музея. Также на занятии каждый участник создаст собственное генеалогическое древо.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cFsJPG