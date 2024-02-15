В Самаре пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе»

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17 февраля (суббота) в 18.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе» (12+). Ее прочитает киновед, кинокритик, исследователь кино, член киноведческой артели 1895.io Максим Семенов.

Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова в рамках лектория «Феномены кино». Предыдущая, первая лекция была посвящена феномену немецкого экспрессионизма и мистике в кинематографе. На ближайшей встрече посетители узнают, когда и при каких условиях появился звук в советском кино.

На лекции Максим Семенов расскажет про особенности прихода звука в советский кинематограф, о сложностях, с которым сталкивался звук на разных этапах своего пути, а также о возможностях, которые появились у режиссеров и сценаристов с обретением речи на экранах. После лекции пройдет показ фильма «Окраина» (1933, 6+). Этот черно-белый советский художественный фильм режиссера Бориса Барнета снят по мотивам одноименной повести Константина Финна в жанре военной драмы.

Подробная информация о мероприятии – в пресс-релизе.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cucXQH