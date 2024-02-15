Я нашел ошибку
Главные новости:
Одним из самых значимых событий 2023 года стал запуск на базе ПИШ магистратуры по направлению «Информатика и вычислительная техника».
СамГМУ представил итоги работы Передовой медицинской инженерной школы за 2023 год на Совете по грантам
Профилактика должна начинаться с первых месяцев жизни. Заключается она в сохранении грудного вскармливания.
Самарский врач-гастроэнтеролог рассказала о сохранении здоровья органов пищеварения у детей
"Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь".
В Екатеринбурге девушка выжила после падения с двадцатого этажа
Фишка торжества – выкуп невесты. 
Пара из Самары сыграет свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»
Конноспортивный клуб «Фаворит» будет оказывать помощь сотрудникам полиции .
В Волжском районе создана «Первая конная дружина» для охраны общественного порядка
В Безенчукскую больницу поставлены новые УЗИ-аппараты
В Безенчукскую больницу поставлены новые УЗИ-аппараты
В Самарской области прошел фестиваль скорости «Жигулевская миля»
В Самарской области прошел фестиваль скорости «Жигулевская миля»
Роскомнадзор Самарской области: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
Роскомнадзор Самарской области: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.43
0.22
EUR 97.81
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе»
Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев на праздник «Зимние забавы»
Год семьи: в Самарском театре драмы состоится встреча с театральной семьей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе»

15 февраля 2024 13:39
164
В Самаре пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе»

17 февраля (суббота) в 18.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе» (12+). Ее прочитает киновед, кинокритик, исследователь кино, член киноведческой артели 1895.io Максим Семенов.

Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова в рамках лектория «Феномены кино». Предыдущая, первая лекция была посвящена феномену немецкого экспрессионизма и мистике в кинематографе. На ближайшей встрече посетители узнают, когда и при каких условиях появился звук в советском кино.

На лекции Максим Семенов расскажет про особенности прихода звука в советский кинематограф, о сложностях, с которым сталкивался звук на разных этапах своего пути, а также о возможностях, которые появились у режиссеров и сценаристов с обретением речи на экранах. После лекции пройдет показ фильма «Окраина» (1933, 6+). Этот черно-белый советский художественный фильм режиссера Бориса Барнета снят по мотивам одноименной повести Константина Финна в жанре военной драмы.

Подробная информация о мероприятии – в пресс-релизе.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cucXQH

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Этнопарк дружбы народов приглашает на праздник «Зимние забавы»
15 февраля 2024, 12:19
Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев на праздник «Зимние забавы»
Гостям предлагается принять участие в мини-экскурсиях, которые будут проходить в национальных подворьях, и заняться активными видами отдыха. Общество
189
Год семьи: в Самарском театре драмы состоится встреча с театральной семьей
15 февраля 2024, 11:49
Год семьи: в Самарском театре драмы состоится встреча с театральной семьей
На встрече артисты поделятся историями о своей жизни и творчестве, а также ответят на вопросы зрителей. Культура
195
Школьники под чутким руководством преподавателей Самарского университета им. Королева научатся проводить гуманитарные исследования.
14 февраля 2024, 15:45
В Самаре дан старт Всероссийскому конкурсу «Универсум» для юных гуманитариев
Школьники под чутким руководством преподавателей Самарского университета им. Королева научатся проводить гуманитарные исследования. Образование
598
В центре внимания
Этнопарк дружбы народов приглашает на праздник «Зимние забавы»
15 февраля 2024  12:19
Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев на праздник «Зимние забавы»
208
Во время встречи обсуждались итоги развития муниципальных образований и региона в целом, а также задачи текущего года.
14 февраля 2024  15:35
Дмитрий Азаров провел совещание с главами городов и районов области
640
За 5 лет в Самарской области по национальному проекту отремонтировано более 1,8 тыс км дорог
14 февраля 2024  13:10
За 5 лет в Самарской области по национальному проекту отремонтировано более 1,8 тыс км дорог
1037
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
14 февраля 2024  12:18
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
478
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
14 февраля 2024  12:11
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
470
Весь список