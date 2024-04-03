Я нашел ошибку
Главные новости:
По европейской части России прокатится мощное похолодание
По европейской части России прокатится мощное похолодание
Молодые самарцы смогут присоединиться к развитию молодёжной культуры на форуме «Метеор»
Молодые самарцы смогут присоединиться к развитию молодёжной культуры на форуме «Метеор»
В СамГМУ трансформируют высшее медицинское образование с учетом современных вызовов
В СамГМУ трансформируют высшее медицинское образование с учетом современных вызовов
Росмолодёжь открыла приём заявок в грантовый конкурс
Росмолодёжь открыла приём заявок в грантовый конкурс
В Большеглушицком районе по нацпроекту отремонтируют трассу протяженностью 15 км
В Большеглушицком районе по нацпроекту отремонтируют трассу протяженностью 15 км
Полицейские Самарской области проводят профилактические встречи с детьми
Полицейские Самарской области проводят профилактические встречи с детьми
В России 2 апреля зафиксировали 66 температурных рекордов
В России 2 апреля зафиксировали 66 температурных рекордов
Самовольный пристрой чуть не оставил жильцов дома в Новокуйбышевске без газа
Самовольный пристрой чуть не оставил жильцов дома в Новокуйбышевске без газа
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.53
0.24
EUR 99.41
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
В Сызрани прошли соревнования по синхронному катанию на коньках
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»

3 апреля 2024 09:31
106
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»

7 апреля (воскресенье) в 14.00 пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека» (12+). Ее прочитает историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

«Человек ниоткуда» (1961, 12+) – один из самых загадочных фильмов Эльдара Рязанова. И не только потому, что вскоре после премьеры картину сняли с проката без видимой причины (научно-фантастическая кинокомедия вернулась к зрителю лишь в 1988 году). Главным героем сатирической комедии стал снежный человек. Фантазия о его приключениях в Москве серьезно отличается от классических фильмов Рязанова, но интересна в общем контексте творчества знаменитого режиссера и истории отечественного кино в целом. До сих пор любители тайн ищут следы йети и бигфута. А в СССР за его поиски взялась даже Академия наук во главе с историком Борисом Поршневым.

На лекции гости узнают о тайнах комедии Рязанова, об особенностях фильма. Это возможность поговорить о приключениях снежного человека и его преследователей в СССР.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cvKpXT 

 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«ТеатроБУМ» – это не просто показ новых постановок, но и большая творческая лаборатория.
02 апреля 2024, 21:56
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
«ТеатроБУМ» – это не просто показ новых постановок, но и большая творческая лаборатория. Его участниками станут свыше 670 самодеятельных актеров и... Культура
297
На лед в общей сложности выходили 33 команды.
02 апреля 2024, 18:16
В Сызрани прошли соревнования по синхронному катанию на коньках
На лед в общей сложности выходили 33 команды. Спорт
318
В Самаре пройдет фестиваль ФитаЭКСПО
01 апреля 2024, 10:26
В Самаре пройдет фестиваль ФитаЭКСПО
Мероприятие состоится 6 и 7 апреля в ТК ГуДок. Общество
380
В центре внимания
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству.
2 апреля 2024  14:57
Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
428
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
2 апреля 2024  13:18
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
299
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1380
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
398
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
31 марта 2024  13:08
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
537
Весь список