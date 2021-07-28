В Самаре пройдет лекторий/ридинг-группа «На что кино могло бы быть способно: фрагменты ранней киномысли».

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Как понимать художественный опыт, который рождается буквально из ниоткуда? Что делать с эффектами шока, испуга и вместе с тем увлеченности новым зрелищем, которое лишь отчасти может вызывать ассоциации с театром и литературой и укоренено больше не в истории искусств, а в развитии техники?

Перед этими и многими другими вопросами оказались те первые кинозрители, которые решились осмыслить новый опыт. Ретроспективно их окрестили «теоретики кино», тогда как сам они в 1910-1920-х годах лишь пытались подобрать верные слова для корректного отражения того, что они увидели на экране.

Лекторий/ридинг-группа «На что кино могло бы быть способно: фрагменты ранней кино-мысли» посвящен чтению и комментарию текстов, написанных в те годы, когда кино еще только обретало собственный уникальный язык. На ближайшей встрече речь пойдет о теоретике кино и кинорежиссёре Жане Эпштейне, фигуре, чью роль и значение для истории кино сложно переоценить.

На встрече будет предложен разбор статьи «Чувство», с которой могут ознакомиться все желающие. Предварительное знакомство с этим текстом не обязательно, но желательно для более продуктивного диалога.

18+

ВРЕМЯ И МЕСТО

1 августа, воскресенье, 16:00

Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

ЛЕКТОР

Олег Горяинов — киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

ЦЕНА

100 руб. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

Подробно узнать о лекциях можно по телефонам музея:

332-05-16, 332-05-17 и в социальных сетях https://vk.com/ryazanov_museum

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