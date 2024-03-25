В Самаре пройдет IV фестиваль своевременного танца "Круг лиц"

96

6 и 7 апреля 2024 года на сцене КРЦ "Звезда" самарскому зрителю представят работы танцевальная компания "Окоем" (Екатеринбург), театр танца "Дорога из города" (Казань), танцевальная компания "Река" (Самара), Илья Манылов (Москва), Ксана Ковалева и Дарья Пластун (Санкт-Петербург), Татьяна Тарабанова и Андрей Разживин (Санкт-Петербург/Самара).

"Наша глобальная идея — открывать российский танец: ежегодно фестиваль меняет фокус в плане направлений, показывает уникальный авторский язык наших хореографов и географию танца в России. Мы знакомим самарского зрителя с сегодняшним видением танца и проводим образовательную программу для танцовщиков", — рассказывают руководители школы танцевального искусства "Река", организаторы фестиваля своевременного танца "Круг лиц" Андрей и Елена Разживины.

Это уже четвертый всероссийский фестиваль, который организован силами руководителей танцевальной компании "Река" Андреем и Еленой Разживиными, пишет Волга-Ньюс.

"Собрать в одном месте танцевальные компании и танц-театры со своим авторским взглядом на танец, почерком и своим "лицом" было нашей давней мечтой, — говорит Андрей Разживин, хореограф и художественный руководитель "Реки". — Мы могли выбрать формат концерта, вечера современного танца, но нам показалось, что это может стать большим и значимым событием в нашем городе. За три года мы привозили в Самару действительно важные работы с поля современного танца, отмеченные и национальной премией "Золотая маска", и произведения молодых хореографов, которые становились финалистами престижного фестиваля CONTEXT Дианы Вишневой. Среди них — легендарный спектакль FIVE омского театра танца "нОга" в постановке Ольги Горобчук, две работы петербургского проекта хореографа Ксении Михеевой, масштабный и особенно полюбившийся зрителям спектакль "Это всего лишь вещи" в постановке Александра Могилёва (Москва), для которого в Самару привезли 200 кг вещей. За эти три года на самарской сцене зритель мог видеть работы наших друзей из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Казани, Пензы, Москвы и Петербурга, и, конечно, Самары и Тольятти".

В этом году, благодаря тому, что фестиваль поддержали в конкурсе губернаторских грантов в области культуры и искусства, программа расширилась до двух дней. В апреле, 6 и 7 числа, пройдут два вечера, во время которых зрителю представят три полномасштабных хореографических спектакля и одно отделение танцевальных миниатюр.

В субботу, 6 апреля, на сцене КРЦ "Звезда" спектакль "Я люблю. Не тебя" (хореограф Александр Гурвич) покажет танцевальная компания "Окоем" (Екатеринбург) и спектакль "Во имя Муз" (хореограф Андрей Разживин) — танцевальная компания "Река" (Самара). В воскресенье, 7 числа, в отделении миниатюр свои работы представят танцовщик Илья Манылов (Москва), дуэт Ксаны Ковалевой и Дарьи Пластун (Санкт-Петербург), дуэт Татьяны Тарабановой и Андрея Разживина (Санкт-Петербург/Самара). Во втором отделении театр танца "Дорога из города" (Казань) покажет спектакль "Не будите спящую собаку" (хореограф Ольга Лабовкина).

Также в рамках Фестиваля традиционно пройдут мастер-классы для танцовщиков старше 14 лет.