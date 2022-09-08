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В Самаре пройдет Фестиваль уличного кино

8 сентября 2022 13:18
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В Самаре пройдет Фестиваль уличного кино

9-11 сентября в Самаре под открытым небом пройдет показ фильмов Фестиваля уличного кино (12+).

Жители города смогут увидеть режиссерский дебют Саши Петрова и картины с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.

Летом 2022 года в 1000 городов России стартовал IX Фестиваль уличного кино — самый масштабный смотр кино под открытым небом в стране. Сотни тысяч зрителей вышли на улицы своих городов, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет. Проект продолжается и продлится до конца сентября.

В Самаре Фестиваль будет проходить 9-11 сентября на Октябрьской набережной, у Ладьи. Здесь представят конкурсную и внеконкурсную программы Фестиваля. 

Программа

9 сентября 

17:00 — показ внеконкурсного альманаха  «Анимация. Лучшее за прошлые годы»

19:00 — показ внеконкурсного альманаха  «Лучшее прошлых лет»

10 сентября

17:00 —  развлекательная программа

19:00 — показ фильмов конкурсной программы Фестиваля и голосование за лучший фильм

11 сентября

 17:00 — показ внеконкурсного альманаха  «Лучшее прошлых лет»

19:00 — показ внеконкурсного альманаха  «Про родителей и детей»

Вход свободный.

Для участия в конкурсе Фестиваля в этом году представлены 9 работ молодых авторов, в том числе режиссерский дебют Саши Петрова. Эксперты выбрали их из более чем 1000 заявок. Так получилась емкая, наполненная эмоциями и оригинальными сценарными ходами программа. 

Победителя Фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а победитель получит приз — 1,5 миллиона рублей.  Эти деньги команда фильма-победителя сможет потратить на разработку полнометражного дебюта.

Специально под Фестиваль центральные площади, набережные и другие общественные пространства городов будет специально реконструированы под кинозалы. 

«В этом году в программе 9 совершенно неожиданных лент, некоторые из которых, я уверен, удивят зрителя. За многими работами стоят авторы, только начинающие свой путь в кино. Для них наш фестиваль — возможность представить свою работу по-настоящему массовой аудитории, рассчитывать на прозрачную систему отбора и побороться за грант в 1 500 000 рублей», — комментирует генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.

В этом году Фестиваль уличного кино реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ. Информационные партнеры Фестиваля уличного кино Фестиваля уличного кино — «Новое радио», платформа о развлечениях и культурном досуге «Афиша», телеканал «МУЗ-ТВ».

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