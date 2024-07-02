В Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»

В Самаре фестиваль пройдет 6 июля в Струковском саду: здесь будут работать тематические площадки, музей, посвящённый подвигу Валерия Грушина, патриотическая сцена «Zа Победу», фотозоны и другие активности.
Начало фестиваля в 14:00.
Гала-концерт 6 июля начнётся в 19:00 в Самарской государственной филармонии.
7 июля также пройдет гала-концерт в КЦ «Автоград», начало в 17:00. Участники концерта: «Грушинское трио», лауреаты конкурса авторской песни фестиваля им. Грушина, Михаил Калинкин, Лидия Чебоксарова, группа «Ирония судьбы», Сергей Войтенко, Александр Скляр.
Фестиваль «На Грушинской волне» пройдёт при поддержке Правительства Самарской области и Фонда Олега Митяева в рамках «Марафона авторской песни России 2023 – 2024», с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив.
Подробная программа фестиваля будет опубликована в официальной группе ВК https://vk.com/grushvolna.
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