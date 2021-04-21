в Самаре пройдет Фестиваль казахского танца имени Шары Жиенкуловой

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25 апреля 2021 года в 12:00 в актовом зале ГКУ СО "Дом дружбы народов" (ул. Воронежская, 9) состоится Фестиваль казахского танца имени Шары Жиенкуловой.

Мероприятие проводится Самарской региональной общественной организацией «Центр культуры «Казахи Самары» при поддержке Администрации г. о. Самара, МБУ ДО «ЦВР «Поиск» г. о. Самара и «Дома дружбы народов».

Вниманию зрителей будет представлена видеопрезентация о биографии первой танцовщицы казахского народа Шары Жиенкуловой, далее программой фестиваля предусмотрена концертная программа, состоящая из традиционных танцев в исполнении казахских народных коллективов Самары и Самарской области.

На фестиваль приглашены представители Министерства культуры Самарской области, мэрии Самары, ГУК «Агентство социально-культурных технологий», ГКУ СО «Дом дружбы народов» и, конечно, национально-культурные общественные организации и национальные творческие коллективы Самары и региона.

Мероприятие способствует пропаганде развития казахской национальной культуры в Самарской области и укреплению межэтнической толерантности многонациональной губернии. Знакомство с самобытностью и национальной культурой рядом живущих народов, сравнение и обмен культурными ценностями всегда выступали движущей силой культурного развития этносов. По мнению организаторов фестиваля, сравнивая искусство разных народов и находя общие элементы, зрители шире и глубже воспринимают национальную культуру собственного народа и в последующем будут не просто пассивно созерцать ее, а вносить свой деятельный вклад в самобытную красоту находящейся в развитии культурной традиции этноса.