В Самаре пройдет чувашский праздник «Акатуй»

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28 мая 2022 года в Доме дружбы народов (ул. Воронежская, 9) пройдет чувашский национальный праздник «Акатуй». Начало – в 11:00.

«Акатуй» посвящается окончанию весеннего сева. Это красочный и яркий праздник, который из деревенского торжества земледельцев превратился в общенациональный праздник, на него съезжаются все, кто не равнодушен к ярким самобытным мероприятиям.

Благодаря совместному многолетнему плодотворному сотрудничеству в Самаре успешно работают чувашские творческие коллективы, функционируют чувашские воскресные школы, ведется активная работа с целью сохранения, развития и популяризация чувашского языка, литературы и культуры. Как подчеркивают организаторы праздника, народная культура всегда являлась языком межнационального общения, способствующим сближению людей, укрепляла нравственный облик жителей города, была его исторической «памятью». Благодаря таким мероприятиям талантливые исполнители и в целом народы многонациональной Самары делают еще один шаг навстречу друг к другу, выстраивая межнациональное взаимодействие посредством организации традиционных национальных праздников.

В Самаре национальный праздник «Акатуй» проводится ежегодно. И в этом году в нем вновь примут участие представители чувашских национально-культурных автономий, чувашские коллективы художественной самодеятельности.

Фото из открытых источников