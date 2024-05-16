В Самаре пройдет чувашский национальный праздник «Акатуй»

75

18 мая 2024 года в 11:00 в региональной столице проведут чувашский национальный праздник «Акатуй». Мероприятие, которое организуется при поддержке Администрации г. о. Самара и ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов», состоится по адресу: ул. Воронежская, 9. Организатором выступает СРОО «Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» («Благословение»).

Инициаторы проведения мероприятия отмечают, что «Акатуй» – самый важный праздник чувашей, который объединяет людей всех возрастов и профессий и способствует сохранению древних традиций. Праздник, пришедший из глубины веков, посвящен окончанию весеннего сева. Красивый национальный обряд воспитывал любовь к родной земле и нелегкому крестьянскому труду. В переводе «ака» означает сев, «туй» – свадьба. Главными "персонажами" на этой символической свадьбе являются соха и земля, «повенчавшиеся» во время весеннего сева.

Чуваши в этот день собирались для того, чтобы поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод и спеть любимые песни. Мужчины устраивали спортивные соревнования: керешу (борьба на поясах), бег, скачки. Девушки вышивали полотенца, среди которых выбиралось самое красивое. Оно и становилось «знаменем» праздника «Акатуй», а остальные изделия дарили победителям всевозможных состязаний.

Красочный, яркий чувашский праздник «Акатуй» из деревенского торжества земледельцев превратился в межнациональный праздник. В Самаре он проводится ежегодно. По традиции и в этом году его основными участниками станут чувашские коллективы художественной самодеятельности.

Фото: администрация Самары