В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму

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5 июня в 18.30 от центрального входа в самарский филиал Третьяковки стартует пешеходная экскурсия «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» (12+), организованная «ЗИМ Галереей». Прогулку по знаковым архитектурным объектам на улицах Ново-Садовой, Осипенко и проспекте Ленина проведет экскурсовод бюро «Город-курорт» Алла Борисова.

Экскурсия «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» создана на основе авторского аудиогида, разработанного историком архитектуры Арменом Арутюновым специально для концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея». В прошлом году цикл экскурсий на основе аудиогида проходил с июня по октябрь в рамках фестиваля «ЗИМфест. Наследие модернизма».

За одну прогулку экскурсанты познакомятся с уникальным историко-культурным наследием района, которое не уступает по значимости признанным самарским памятникам архитектуры.

Экскурсии будут проходить все лето. Участие в них бесплатное, но необходимо пройти регистрацию по ссылкам. Количество мест ограничено, поэтому очень просим регистрироваться на мероприятия, только если вы действительно сможете их посетить.

12+

5 июня 18.30

Бесплатно, но необходима обязательная регистрация https://zim-galereya.timepad.ru/event/3400546/

Сбор группы у центрального входа в самарский филиал Третьяковской галереи (улица Ново-Садовая, 149)