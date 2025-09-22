В Самаре пройдет фестиваль, посвященный А.П. Чехову

117

В Самарском академическом театре драмы имени М. Горького 6 октября 2025 г. пройдёт Фестиваль Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Русские классики. К 165-летию А.П. Чехова. Метаморфозы-2025». Спецпроект проводится в год 165-летия великого русского писателя посвящён жизни и творчеству А.П. Чехова.

Фестиваль одного дня – уникальная возможность общения с выдающимися мастерами театрального искусства, специалистами в области музейного дела, кинематографистами и литераторами, приобщения широкого круга зрителей к музейному наследию, к театральным постановкам.

В рамках Фестиваля 6 октября на базе Самарского академического театра драмы имени М. Горького состоятся мероприятия:

12:00–13:30 – практический мастер-класс по актёрскому мастерству театрального режиссёра Михаила Милькиса «Импровизация как основа построения действия» (16+)

Открытый мастер-класс российского театрального режиссёра, актёра, педагога Михаила Милькиса будет посвящён мастерству актёра театра и кино.

15:00–16:30 – лекция о жизни и творчестве А.П. Чехова «Врут все: воспоминания об А.П. Чехове и метаморфозы современности» и показ документального фильма «А.П. Чехов. Писатель на все времена» (12+)

Огромный комплекс воспоминаний о Чехове, многие из которых стали появляться в печати сразу после смерти писателя, таит в себе удивительные противоречия. И это понятно: о писателе размышляют разные люди, знавшие его в разные годы, видевшие в разных состояниях и настроениях, ценившие его при жизни или признавшие талант только после его смерти, одновременно влюблённые и завидовавшие… Возможно, это разнообразие точек зрения послужит составлению более живого представления об А.П. Чехове – писателе и человеке. Лекции для старшеклассников, студентов и широкого круга слушателей читает заведующий отделом «Дом-музей А.П. Чехова» ГМИРЛИ имени В.И. Даля, учёный секретарь Чеховской комиссии РАН, кандидат филологических наук Эрнест Дмитриевич Орлов.

После лекции состоится спец показ документального фильма «А.П. Чехов. Писатель на все времена», созданного Академией Н.С. Михалкова по заказу Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» (Россия, 2025, 26 мин). Фильм-размышление о феномене актуальности творчества А.П. Чехова.

Экспериментальная сцена (г. Самара, пл. Чапаева, 1).

18:00–19:00 – биографическая выставка «Чехов. Линия жизни», организованная совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово» (12+)

Выставка «Чехов. Линия жизни» рассказывает о ключевых моментах жизни писателя от рождения до последних дней и освещает четыре основных периода жизни и творчества писателя: Таганрог, Москву, Мелихово, Ялту и поездку писателя на о.Сахалин. Посетители узнают об истоках таланта писателя, его литературной и благотворительной деятельности, увлечениях, дружеских и творческих связях. Все четыре раздела, соответствующие периодам жизни автора, будут проиллюстрированы фотографиями, документами, предметами изобразительного искусства. Гостям выставки будет проведена экскурсия с рассказом

о каждом экспонате в хронологическом порядке жизни писателя. Благодарим фонд Музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» за предоставленную нам коллекцию.

19:00–20:30 – показ спектакля «Метаморфозы. Святая простота». В год 165-летия А.П. Чехова (12+)