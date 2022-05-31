В Самаре проходит международная выставка — Музей шоколада «Шоколандия»

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Шоколад — это не только сладкий и вкусный продукт, шоколад — это удивительный материал, призванный сделать наш мир прекраснее и добрее.

С 26 мая по 26 июня в ТЦ «Аврора Молл» пройдет международная выставка — Музей шоколада «Шоколандия».

В рамках мирового тура выставка побывала более чем в 70 городах России, Казахстана, Азербайджана, Китая, Гонконга и других стран и приняла более миллиона посетителей. Теперь, и у жителей и гостей города Самары появилась возможность познакомиться с удивительным миром «Шоколандии».

Концепция проекта — полное погружение в мир шоколада. Шоколадные экспонаты и композиции, шоколадные активности, шоколадные фотозоны, игровая зона, мастер-классы, образовательный опыт, дегустация вкуснейшего бельгийского шоколада и многое другое ждёт взрослых и детей.

Специальное предложение для групп

Посещение выставки + дегустация 8 сортов настоящего бельгийского шоколада

Сопровождение экскурсовода + специальный образовательный урок о шоколаде

Мастер-класс

Количество участников группы: от 15 человек

Средняя продолжительность: 60 - 85 минут (ограничений нет)

Цена: 280 руб. / 1 ребенок

330 руб. / 1 взрослый

Детям до 5 лет вход бесплатный! *

ТЦ “Аврора Молл”, 2-й этаж

Г. Самара, ул. Аэродромная, 47А

Тел: +7 (961) 435-64-60, +7 (983) 453-62-45

Вход платный: 300 руб. - 350 руб.

Расписание: с 10:00 до 19:00, касса до 18:00

Выходные – вторник, среда

Возрастное ограничение 0+

Подробности на сайте https://chocolandiarussia.ru/samara

*бесплатное посещение не включает мастер-класс и дегустацию. Разрешается не более 2-х детей до 5 лет (при бесплатном посещении) на 1 сопровождающего взрослого.

Фото: Дильдина Светлана