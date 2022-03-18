В Самаре проходит фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас»

143

18 – 19 марта 2022 года в г. Самара на базе ДК «Чайка» (ул.Сергея Лазо, 21) проходит Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас», в котором принимают учащиеся образовательных организаций Самарской области, соседних регионов России и ближнего зарубежья. Фестиваль приурочен к Году культурного наследия народов России и состоится под девизом: «Сохраняем культурное наследие татарского народа».

Организаторами фестиваля являются Самарская областная татарская национально-культурная автономия при участии национально-культурных объединений Самарской области. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, Администрации городского округа Самары, министерства культуры Республики Татарстан, Всемирного конгресса татар и государственного учреждения Самарской области «Дом дружбы народов».

Более 20 лет фестиваль детского художественного творчества проходил в Самаре под названием «Поют татарские дети». С 2017 года фестиваль, который ныне носит название «Мирас» («Наследие»), обрел новый формат. В программе фестиваля принимают участие юные артисты из детских музыкальных школ, детских школ искусств, студий при домах культуры и учреждениях дополнительного образования. Из года в год растет количество участников, расширяется география фестиваля.

Фестиваль призван привлечь интерес детей к литературному и культурно-историческому наследию татарского народа, его музыкальному, исполнительскому, художественному и театральному наследию. Фестиваль «Мирас» вносит огромный вклад в сохранение, развитие и популяризацию национально-культурных традиций татарского самодеятельного народного творчества.

Фестиваль-конкурс проходит по следующим номинациям: вокальное соло (Татар жыры); вокальный ансамбль; фольклорный жанр; музыкально-инструментальное исполнительство; хореография «Татарча бию»; хореография, соло (народный танец, стилизованный народный танец, классический танец, эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, современный танец) и др.

Конкурсные прослушивания участников проходят в доме культуры «Чайка» 18 марта с 9-00 по 18-00, 19 марта с 9-00 по 16-00.

19 марта 2022 года в 17.00 в МБУК ДК «Чайка» состоится праздничный гала-концерт с церемонией награждения победителей.

Членами жюри являются видные деятели культуры Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Самарской области. Председатель жюри – Народная артистка РФ и РТ, лауреат Государственной премии им. Г.Тукая, Кавалер 3-х орденов: ордена Дружбы народов, ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и ордена «Почёта», академик Петровской академии науки и искусства, профессор, заведующая кафедрой сольного народного пения ФВШИ КазГИК Ганеева Винера Ахатовна.