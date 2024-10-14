В Самаре прочтут лекцию о загадке карьеры одной из звезд советского кино, актрисы Инны Чуриковой

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19 октября (суббота) в 16.00 пройдет лекция «Феномен Инны Чуриковой: «Начало» и продолжение» (12+). Ее прочитает историк кино, переводчик, научный редактор киноведческой артели 1895.io, главный научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Наталья Рябчикова.

Мероприятие организовано в рамках лектория Музея Эльдара Рязанова «Феномены кино».

На лекции речь пойдет о загадке карьеры одной из звезд советского кино, актрисы Инны Чуриковой, которая по всем параметрам не должна была стать знаменитой. Как складывался ее путь в театре и кино? Как ее «незвездная» внешность мешала и помогала ей? Посетители узнают ответы на эти и другие вопросы.

Кроме того, в рамках встречи пройдет презентация книги «Начало, или Фильм о Жанне д’Арк» (2024, 12+), авторами которой выступили Станислав Дединский (историк кино и анимации, издатель, главный редактор киноведческой артели 1895.io) и Наталья Рябчикова.