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В Самаре при поддержке Правительства XXIII Международный конкурс «Виват, Баян!»

16 мая 2025 13:16
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В Самаре при поддержке Правительства XXIII Международный конкурс «Виват, Баян!».

В Самаре при поддержке Правительства Самарской области стартовал  XXIII Международный конкурс «Виват, Баян!». С 15 по 18 мая виртуозы баянного и аккордеонного искусства со всего мира соревнуются в исполнительском мастерстве.

Число претендентов на победу в престижном музыкальном конкурсе вновь бьёт рекорды — в этом году подано 269 заявок. Самому юному участнику 8 лет, а самому возрастному – 69, а география конкурсантов давно вышла за пределы нашей страны. Впервые расширен и состав жюри. Оценивают выступления известные музыканты и деятели искусства из Китая, Казахстана, Сербии, Канады                  и России.

Впечатлениями о первом конкурсном дне в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства поделились художественный руководитель конкурса - заслуженный артист России, музыкант, композитор, певец Сергей Войтенко, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии в области науки и техники, культуры и искусства Алла Кац и российский баянист, бандонеонист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Максим Федоров

По словам Сергея Войтенко, «Виват, Баян! – это место, где рождаются новые таланты, дружеские контакты и творческие проекты. За без малого четверть века на сцене выступили лучшие музыканты России и мира. Диплом «Виват, Баян!» открывает двери престижных музыкальных вузов нашей страны, поскольку конкурс включен в реестр Министерства просвещения РФ. 

Алла Кац подчеркнула, что «Виват, Баян!» — это уже бренд, благодаря которому на наших глазах пишется славная история баяна и аккордеона. Многие исполнители, которые когда-то выходили на эту сцену, уже воспитывают своих учеников и являются членами жюри, а русский инструмент и его родина – Самара - сегодня известны во всем мире.

Среди них – лауреат всероссийских и международных конкурсов, мультиинструменталист Максим Федоров. Он родился в Тольятти и начал заниматься музыкой в семилетнем возрасте, а сегодня активно концертирует, преподает и ведет научную деятельность. Наш земляк уверен, что эти несколько конкурсных дней станут настоящим праздником как для исполнителей, так и для любителей баяна и аккордеона.

Напомним, что конкурсные прослушивания являются открытыми, а по вечерам запланированы концерты мастеров сцены. 16 мая в Доме офицеров Cамарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова выступит казахстанский баянист Самгар Толкынхан в дуэте со скрипачкой Енлик Касымбековой, а также московский дуэт аккордеонисток «Appassionato duo». 17 мая зрители услышат программу из популярных мелодий и песен советской эпохи в авторских аранжировках Айдара Салахова и его трио. А 18 мая на сцену выйдет известный Нью-Йоркский джазовый аккордеонист Николай Байн с группой и столичный бандонеонист Максим Федоров в дуэте с гитаристом.

Имена лауреатов станут известны 18 мая. Награждение пройдет на двухпалубном теплоходе, который отправит участников в музыкальное путешествие по Волге.  

Фото предоставлено газетой "Волжская коммуна"

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