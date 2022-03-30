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В Самаре показали короткометражную волжскую комедию «Как обычно»

30 марта 2022 09:51
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В Самаре показали короткометражную волжскую комедию «Как обычно»

Короткометражка «Как обычно» режиссера Антона Долганова снята по сценарию Марии Якутиной. Самарский творческий тандем представил свою работу 28 марта в большом зале в ЦРК «Художественный». Теперь фильм ждет фестивальная жизнь, а после, он будет доступен к просмотру широкому кругу зрителей. 

Комедия, рассказывающая о встрече двух лучших друзей детства и юности, которых жизнь развела на несколько лет по разным городам, была тепло встречена зрителями. Фильм в феврале получил прокатное удостоверение и вскоре отправится на кинофестивали. 

По сюжету главные герои выезжают с семьями за Волгу и в процессе общения становится ясно, что расстояние между людьми может исчисляться не только километрами, но и взглядами на жизнь и события давно минувших лет. По словам автора сценария Марии Якутиной, центральные герои сюжета возникли из наблюдений за отдыхающими на пляже. Съемки прошли на диком волжском пляже в последние дни лета 2021 года и авторам удалось максимально передать ту самую атмосферу самарской «ЗаВолги». Сам фильм и рассказанные в нем истории вышли реалистичными и знакомыми каждому. Самое главное после просмотра — это то, какие эмоции оставляет фильм. «Как обычно» заставил многих задуматься о том, что главное в этой жизни «быть, а не казаться». 

С экрана историю рассказывает актерский состав из приглашенных артистов самарских театров.  Юрий Коннов, Владимир Мухтаров, Виолетта Шулакова, Любовь Тювилина и начинающие актеры-дети Полина Четаева, Кирилл Боков, которые прекрасно справились с задачей и стойко на ровне со взрослыми отработали полный съемочный день. 

Проект реализован собственными силами видеостудии Антона Долганова MODJO FILMS и при финансовой поддержке неравнодушных к кино жителей Самары. В команду вошли местные профессионалы из разных сфер: оператор Владислав Сидоров, звукорежиссер и саунддизайнер Алла Четаева, композитор Иван Уруев и многие другие. 

По словам режиссера фильма, руководителя видеостудии MODJO FILMS Антона Долганова идея снять фильм родилась давно, но пазл сложился только при прочтении цепляющего сценария:  

«Мы с Машей благодарим всех, кто принял участие в съемках фильма. Счастлив от осознания, что в Самаре есть столько людей, которые горят желанием создавать кино, как и я. Мы все работали на творческом энтузиазме, ведь проект некоммерческий. Фильм был снят на средства, собранные через краудфандинг и поэтому его создание - заслуга многих людей. Отдельно хочется отметить поддержку кинотеатра «Художественный, который», предоставивший площадку под показ и это очень многое значит для всей команды. После фестивалей мы сможем показать фильм всем желающим, выберем для этого наиболее удобный и доступный формат». 

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