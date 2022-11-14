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В Самаре подвели итоги всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»

14 ноября 2022 16:19
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Фестиваль собирает спектакли профессиональных театральных коллективов страны, поставленные по инсценировкам русской классической прозы.

С 8 по 13 ноября в Самаре на сцене театра «Камерная сцена» проходил четвертый всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». В нем принимали участие восемь коллективов: «Театр на Васильевском» (г. Санкт-Петербург), Государственный драматический «Театр Дождей» (г. Санкт-Петербург), Тамбовский молодежный театр (г. Тамбов), Арзамасский театр драмы (г. Арзамас), Драматический театр «Колесо» им. Глеба Дроздова (г. Тольятти), муниципальный театр драмы и комедии «Самарская площадь» (г. Самара), муниципальный театр для детей и молодежи «Мастерская» (г. Самара), муниципальный «Театр для всей семьи «Витражи» (г. Самара).

«Сегодня как никогда актуально проведение фестиваля, который формирует мировоззрение, сохраняет и укрепляет традиционные русские ценности: достоинство, добро, уважение, отношение к семье, взаимопомощь», - подчеркнула руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации Самары Татьяна Шестопалова.

Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страницы прозы» - единственный в своем роде. Он собирает спектакли профессиональных театральных коллективов страны, поставленные по инсценировкам русской классической прозы. Фестиваль способствует развитию художественный вкуса, пробуждению в зрителе интереса к русскому языку, литературному классическому наследию, шедеврам русской словесности.

«Фестиваль «Русская классика. Страницы прозы» имеет огромное значение. Он приобщает зрителей к высокой литературе. Второго такого фестиваля нет ни в России, ни в мире. Что потрясающе - и на дневных, и на вечерних спектаклях полные залы. Это говорит о том, что в Самаре зритель воспитан», - отметила председатель жюри фестиваля, заведующая кабинетом критики Союза театральных деятелей РФ, заслуженный работник культуры РФ Элеонора Макарова.

За время проведения фестиваля было показано девять спектаклей, зрителями которых стали порядка 2000 человек. Итоги фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»:

- номинация «Актерский дуэт» - Надежда Георгиева и Артем Цыпин, спектакль «Последний троллейбус», Театр на Васильевском (г. Санкт-Петербург),

- номинация «Актерский ансамбль» - спектакль «Здорово, родня!», театр «Витражи» (г.Самара),

- номинация «Лучшая мужская роль» - Юрий Рослов, спектакль «Село Степанчиково и его обитатели», Арзамасский театр драмы (г. Арзамас),

- номинация «Лучшая женская роль» - Анна Косенко, спектакль «На берегах Нивы», Театр Дождей (г.Санкт-Петербург),

- специальный приз - Ольга Базанова, спектакль «Элья и Маргарита», театр «Камерная сцена» (г.Самара),

- номинация «Лучший спектакль» - спектакль «Чужая жена и муж под кроватью» театра «Самарская площадь» (г.Самара),

- Гран-при фестиваля - спектакль «Чужая жена и муж под кроватью» театра «Самарская площадь» (г.Самара).

«Классика - это то, что никогда не перестает существовать. Фестиваль важен для того, чтобы душой и сердцем отозваться на высокое, главное. Сегодня театр нужен сильнее, чем прежде. Посещение спектаклей по литературным произведениям очень важно для зрителей младшего возраста, подростков. Услышав со сцены слово, они пойдут читать. Через приобщение к театру можно воспитать новое поколение», - добавила член жюри фестиваля, руководитель пресс-службы СТД РФ, завлит московского театра Et Cetera, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Никольская.

Всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы прозы» организован театром «Камерная сцена» совместно с городским департаментом культуры и молодежной политики при участии самарского отделения Союза театральных деятелей РФ.

 

Фото:   администрация Самары

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