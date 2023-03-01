В Самаре отметят годовщину первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича

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5 марта в 14:00 в Колонном зале Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича состоится концерт, приуроченный к 81-ой годовщине первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

5 марта 1942 года, в разгар Великой Отечественной войны, мир впервые услышал Седьмую («Ленинградскую») симфонию Дмитрия Шостаковича. Она была исполнена в Куйбышеве, «запасной столице» Советского Союза, оркестром эвакуированного из Москвы Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Год назад, накануне 80-летнего юбилея со дня первого исполнения симфонии, постановлением Правительства Самарской области Самарскому академическому театру оперы и балета было присвоено имя Дмитрия Шостаковича. 5 марта 2022 года, в день юбилея, на сцене самарского театра знаменитое произведение вновь исполнили музыканты оркестра Большого театра.

«Трудно переоценить роль «Ленинградской» симфонии в разгроме фашизма. Чувство гордости, величия, трагизма, страдания и победы – все в этой музыке. Она стала духовным оружием в разгроме нацизма, — подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на юбилейном концерте. — Я очень рад тому, что память об этом событии, благоговейный трепет перед величайшей музыкой и гением Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в сердцах жителей Самарской области».

Художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича Евгений Хохлов отмечает:

«Седьмая симфония стала символом борьбы за жизнь и свободу в осажденном Ленинграде, стойкости и мужества нашего народа. Для меня служить в театре, который носит имя Дмитрия Шостаковича, — особая честь. Я сам ленинградец, бабушка у меня блокадница. Я родился и вырос с этой симфонией, для меня это мелодия жизни.

Наш театр бережно хранит наследие композитора: в репертуаре почетное место занимают оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», «Игроки», вечер балетов «Самара Шостакович балет I», оперетта «Москва, Черёмушки». Последние два года театр становится площадкой для проведения фестиваля искусств, посвященного творческому наследию Дмитрия Шостаковича. Я надеюсь, мы постепенно включим в репертуар всё театральное наследие великого композитора».

В программе концерта камерной музыки Дмитрия Шостаковича прозвучат:

• Струнный квартет № 8. Исполнители: Татьяна Казакова (скрипка), Дмитрий Денисов (скрипка), Татьяна Гайворонская (альт), Денис Уткин (виолончель)

• Цикл «Из еврейской народной поэзии». Исполнители: заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева (сопрано), лауреаты международных конкурсов Анастасия Вечёркина (меццо-сопрано), Давид Погосян (тенор), Нина Робак (фортепиано).