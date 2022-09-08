Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара сделала шаг в цифровое будущее
Самара сделала шаг в цифровое будущее
В Сызрани сотрудники Росгвардии в кратчайшие сроки задержали грабителя
В Сызрани сотрудники Росгвардии в кратчайшие сроки задержали грабителя
Жители Самары собирают литературу для библиотек Мелитополя и Снежного
Жители Самары собирают литературу для библиотек Мелитополя и Снежного
Ультразвук и туман помогут самарским ученым распространить сорта черешни, адаптированные к климату Среднего Поволжья
Ультразвук и туман помогут самарским ученым распространить сорта черешни, адаптированные к климату Среднего Поволжья
Очередная самарчанка лишилась полумиллиона, поверив незнакомцу на другом конце провода
Очередная самарчанка лишилась полумиллиона, поверив незнакомцу на другом конце провода
В Самаре отметят 55 лет со дня первого стадионного концерта Высоцкого в Куйбышеве
В Самаре отметят 55 лет со дня первого стадионного концерта Высоцкого в Куйбышеве
Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России до 16 сентября
Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России до 16 сентября
Эйджизм, запрет на татуировки и пирсинг: жители Самары рассказали, с какой предвзятостью сталкивались на работе
Эйджизм, запрет на татуировки и пирсинг: жители Самары рассказали, с какой предвзятостью сталкивались на работе
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.18
0.33
EUR 60.55
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
«Парк дружбы народов»: самарцев и гостей области приглашают отпраздновать День дружбы народов
11 сентября пройдет "Самарский фестиваль фитнеса"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре отметят 55 лет со дня первого стадионного концерта Высоцкого в Куйбышеве

8 сентября 2022 11:39
99
В Самаре отметят 55 лет со дня первого стадионного концерта Высоцкого в Куйбышеве

В ноябре 2022 года исполняется 55 лет со дня первого стадионного концерта Владимира Семёновича Высоцкого в г. Куйбышеве. В ознаменование этой памятной даты в Самаре 26 ноября в спортивно-концертном комплексе «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого» на Молодогвардейской состоится большой ледовый концерт, в котором примут участие заслуженные и народные артисты театра и кино, а также именитые фигуристы – чемпионы мировых и европейских соревнований, мастера спорта и участники мировых ледовых шоу.

Организаторы проекта презентовали концертную программу на льду «Вертикаль времени Высоцкого» в ходе пресс-конференции, состоявшейся 7 сентября. Директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий, главный режиссёр ледового шоу Светлана Краюшкина, продюсер проекта Анастасия Смолякова, директор государственного музея Владимира Высоцкого Михаил Трифонов рассказали о главной особенности и сложности программы – соединении двух самодостаточных жанров в один. 

«Этот проект уникальный и создаётся впервые. В представлении будут синтезированы различные виды искусства, будут звучать песни и стихи Владимира Высоцкого в исполнении актёров, представлены номера на льду. Проект непростой, в том числе технически, но думаю, это будет интересно не только в Самаре, это будет такая общероссийская акция», – отметил Никита Высоцкий. Вся концертная программа с масштабной сценической застройкой и сложной световой партитурой пройдёт в сопровождении симфонического оркестра. Организаторы подчеркнули: шоу в его полном виде будет показано только в Самаре, если проект будет продолжен, то только частично. В этом тоже своя уникальность для нашего города.

В основе такого творческого симбиоза – исторический факт. В 1967 году Владимир Высоцкий впервые за свою карьеру выступил перед шеститысячным залом в куйбышевском Дворце спорта. Позже в его жизни были и другие масштабные площадки в разных городах, но именно здесь, на Волге, это было впервые. История повторяется, но теперь это – новый современный ледовый дворец, оснащённый по последнему слову техники мирового уровня, который в этом году получил имя Высоцкого. По мнению организаторов, интересным для зрителя будет и сценарный ход, и видеоконтент концерта на льду, прозвучат стихи самого Высоцкого и стихи, написанные о нём. Зрители будут полностью погружены в действие, что развернётся на сцене и на льду, станут соучастниками каждого номера, прочувствуют всю масштабность личности Высоцкого вместе с именитыми артистами и фигуристами, услышат песню Владимира Семёновича, написанную о городе Куйбышеве и его жителях, которую представит Александр Ф. Скляр.

 


 

«Замысел родился ещё в ходе проведения Грушинского фестиваля. Я называю этот проект событием – как стал событием первый концерт Владимира Семёновича Высоцкого в Куйбышеве.  Надеюсь, что для наших жителей и гостей – ценителей творчества поэта и актёра – проект станет настоящим подарком, а молодёжь поближе познакомится с талантом Высоцкого», – отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

«Грандиозное спортивное сооружение и грандиозное мероприятие – нам очень приятно быть задействованными в нём. Думаю, красота фигурного катания приумножит праздник песни этого великого человека. Тем более накануне мы будем проводить здесь соревнования с участием всех наших великих спортсменов — чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр, – под названием «Гран-при». Такое мероприятие принято проводить в пяти городах страны. Закончив «Гран-при», мы переключимся всеми силами на проект «Вертикаль времени Высоцкого». Такая грандиозность и уникальная задумка — это огромная ответственность. Спасибо Никите Высоцкому, что он так душевно, светло, профессионально созидает память о своём отце. Это очень приятно», – подчеркнула президент федерации фигурного катания на коньках Самарской области, вице-президент федерации фигурного катания на коньках России Вера Богуш.

В концертной программе примут участие Никита Высоцкий, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Александр Ф. Скляр, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Вениамин Смехов, Александр Домогаров, Евгений Дятлов и другие.

В преддверии концерта во Дворце Спорта имени Владимира Высоцкого будет представлена выставка, посвящённая Владимиру Семёновичу и его знаменитому выступлению в Куйбышеве.

Стоит сказать, что ледовый концерт «Вертикаль времени Высоцкого» открывает череду событий, посвящённых юбилею великого исполнителя, поэта и актёра Владимира Высоцкого, который состоится в следующем, 2023-м году. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
8 сентября 2022  10:07
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
155
Жилье для детей-сирот, новые соцобъекты и модернизация конно-спортивной школы. 
7 сентября 2022  14:42
Дмитрий Азаров обсудил с Михаилом Белоусовым развитие Красноярского района
415
В регионе более 30 тысяч человек подали заявление на оформление Карты жителя Самарской области
7 сентября 2022  13:26
Более 30 тысяч человек подали заявление на оформление Карты жителя Самарской области
409
в Самаре открыли новое общественное пространство на улице Ташкентской
7 сентября 2022  12:41
В Самаре открыли новое общественное пространство на улице Ташкентской
652
В текущем году в Самаре ремонт дорог в рамках нацпроекта
7 сентября 2022  11:02
В 20022 г. в Самаре ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" полностью завершен
778
Весь список