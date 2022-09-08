В Самаре отметят 55 лет со дня первого стадионного концерта Высоцкого в Куйбышеве

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В ноябре 2022 года исполняется 55 лет со дня первого стадионного концерта Владимира Семёновича Высоцкого в г. Куйбышеве. В ознаменование этой памятной даты в Самаре 26 ноября в спортивно-концертном комплексе «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого» на Молодогвардейской состоится большой ледовый концерт, в котором примут участие заслуженные и народные артисты театра и кино, а также именитые фигуристы – чемпионы мировых и европейских соревнований, мастера спорта и участники мировых ледовых шоу.

Организаторы проекта презентовали концертную программу на льду «Вертикаль времени Высоцкого» в ходе пресс-конференции, состоявшейся 7 сентября. Директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий, главный режиссёр ледового шоу Светлана Краюшкина, продюсер проекта Анастасия Смолякова, директор государственного музея Владимира Высоцкого Михаил Трифонов рассказали о главной особенности и сложности программы – соединении двух самодостаточных жанров в один.

«Этот проект уникальный и создаётся впервые. В представлении будут синтезированы различные виды искусства, будут звучать песни и стихи Владимира Высоцкого в исполнении актёров, представлены номера на льду. Проект непростой, в том числе технически, но думаю, это будет интересно не только в Самаре, это будет такая общероссийская акция», – отметил Никита Высоцкий. Вся концертная программа с масштабной сценической застройкой и сложной световой партитурой пройдёт в сопровождении симфонического оркестра. Организаторы подчеркнули: шоу в его полном виде будет показано только в Самаре, если проект будет продолжен, то только частично. В этом тоже своя уникальность для нашего города.

В основе такого творческого симбиоза – исторический факт. В 1967 году Владимир Высоцкий впервые за свою карьеру выступил перед шеститысячным залом в куйбышевском Дворце спорта. Позже в его жизни были и другие масштабные площадки в разных городах, но именно здесь, на Волге, это было впервые. История повторяется, но теперь это – новый современный ледовый дворец, оснащённый по последнему слову техники мирового уровня, который в этом году получил имя Высоцкого. По мнению организаторов, интересным для зрителя будет и сценарный ход, и видеоконтент концерта на льду, прозвучат стихи самого Высоцкого и стихи, написанные о нём. Зрители будут полностью погружены в действие, что развернётся на сцене и на льду, станут соучастниками каждого номера, прочувствуют всю масштабность личности Высоцкого вместе с именитыми артистами и фигуристами, услышат песню Владимира Семёновича, написанную о городе Куйбышеве и его жителях, которую представит Александр Ф. Скляр.





«Замысел родился ещё в ходе проведения Грушинского фестиваля. Я называю этот проект событием – как стал событием первый концерт Владимира Семёновича Высоцкого в Куйбышеве. Надеюсь, что для наших жителей и гостей – ценителей творчества поэта и актёра – проект станет настоящим подарком, а молодёжь поближе познакомится с талантом Высоцкого», – отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

«Грандиозное спортивное сооружение и грандиозное мероприятие – нам очень приятно быть задействованными в нём. Думаю, красота фигурного катания приумножит праздник песни этого великого человека. Тем более накануне мы будем проводить здесь соревнования с участием всех наших великих спортсменов — чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр, – под названием «Гран-при». Такое мероприятие принято проводить в пяти городах страны. Закончив «Гран-при», мы переключимся всеми силами на проект «Вертикаль времени Высоцкого». Такая грандиозность и уникальная задумка — это огромная ответственность. Спасибо Никите Высоцкому, что он так душевно, светло, профессионально созидает память о своём отце. Это очень приятно», – подчеркнула президент федерации фигурного катания на коньках Самарской области, вице-президент федерации фигурного катания на коньках России Вера Богуш.

В концертной программе примут участие Никита Высоцкий, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Александр Ф. Скляр, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Вениамин Смехов, Александр Домогаров, Евгений Дятлов и другие.

В преддверии концерта во Дворце Спорта имени Владимира Высоцкого будет представлена выставка, посвящённая Владимиру Семёновичу и его знаменитому выступлению в Куйбышеве.

Стоит сказать, что ледовый концерт «Вертикаль времени Высоцкого» открывает череду событий, посвящённых юбилею великого исполнителя, поэта и актёра Владимира Высоцкого, который состоится в следующем, 2023-м году.