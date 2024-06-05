В Самаре отметят 225-летие Пушкина

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В честь 225-летия со дня рождения великого русского классика Александра Сергеевича Пушкина 6 июня в Самаре пройдут мастер-классы, пленэры, кинопоказы и другие увлекательные мероприятия.

Самарцы самых разных возрастов смогут присоединиться к Пушкинскому Дню России, пишет Обоз.инфо.

В библиотеках в честь юбилея Александра Пушкина организуют пешеходные экскурсии по городу. В каждом филиале Муниципальной информационно-библиотечной системы, в различных районах города, пройдут тематические события. Начало всех программ запланировано на 10:00 в четверг, 6 июня.

Основными площадками Пушкинского дня в Самаре станут усадьбы музея «Детская картинная галерея» и Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького.

Утром в усадьбах проведут художественные и танцевальные мастер-классы, пленэры, кинопоказы по произведениям поэта. «Вечерняя программа насыщена познавательными мероприятиями в духе пушкинской эпохи», — сообщают в мэрии.

Так, с 17:00 часов в Литературном музее театр юного зрителя «СамАРТ» покажет спектакль «Сказки Пушкина», пройдет лекция об истории моды, манерах и традициях 18-19 веков, искусство художественного слова продемонстрируют артисты самарских театров.

Студенты и преподаватели Самарского института культуры исполнят романсы на стихи Александра Сергеевича. В завершении программы прозвучит Самарский концертный духовой оркестр.

Пешеходная экскурсия «Литературная Самара» отправится в 18:00 от литературно-мемориального музея имени Горького.

В Детской картинной галерее с 18:00 пройдут театрализованные постановки по произведениям Александра Пушкина, а также состоится концерт музыкантов Самары и коллектива «Волга фолк Бэнд».

Самарская публичная библиотека, на базе которой открыт региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, с 12:00 до 14:00 на пешеходной зоне улицы Ленинградской проведет интерактивную программу «Зарисовки к Пушкину», с 13:30 совместно с Самарским Пушкинским обществом в зале библиотеки и библиотечном дворике состоится презентация нового сборника «Я Вас любил…».

Вечером в Литературной гостинной библиотеки пройдет финал городского конкурса «На неведомых дорожках» и лекция доктора исторических наук Зои Кобозевой о живописцах пушкинской поры.

Дома культуры приглашают на тематические концерты и праздничные программы:

ДК «Нефтяник» с 11:00 — театральные постановки, громкие чтения и квесты.

ДК «Пламя» и ДК «Сатурн» — акция «Открытый микрофон» и литературно-музыкальные гостиные.

ДК «Луч» в Зубчаниновке с 13:00 — мастер-класс по созданию «сказочных» композиций по мотивам пушкинских сказок.

Театры представят спектакли по известным произведениям Александра Пушкина:

«Витражи» в 10:30 — «Сказка о рыбаке и рыбке»

«Камерная сцена» в 18:30 — «Станционный смотритель».

Кинопоказы под открытым небом пройдут в сквере Эльдара Рязанова:

в 16:00 — «Сказка о царе Салтане»,

в 18:00 — «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

Кроме того, 6 июня, как и в любой другой день, все желающие могут возложить цветы к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину в Пушкинском сквере.