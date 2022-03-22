В Самаре открывается совместная юбилейная выставка Александра Куклева и Алексея Бандуры

Я нашел ошибку
Главные новости:
Автомобилистов просят быть внимательными при движении по вышеуказанным участкам.
Улицы Самары, где будет проводиться аварийно-ямочный ремонт ночью
В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме. Пуск контролировался наземным автоматизированным комплексом управления.
Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк
Сотрудники полиции передали в фонд библиотеки духовные книги из личных архивов.
Полицейские и общественники приняли участие в благотворительной акции «Пожертвуй книгу в библиотеку»
Просьба убрать автомобили.
Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег
Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Навальный осужден на девять лет колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда
Оплата за потребленное тепло ресурсы производится стабильно, без перебоев, подчеркивают специалисты.
Самарские энергетики отметили высокую платежную дисциплину предприятий Минобороны РФ
Целью визита было не только ознакомление с производством, но и обсуждение с инвесторами проекта  планов развития и расширения ассортимента предприятия.
Армен Бенян посетил Самарский завод медицинских изделий
Прием будут вести ведущие юрисконсульты Госюрбюро, они окажут юридическую и правовую помощь.
Самарцев приглашают на бесплатную юридическую консультацию
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 104.68
0.73
EUR 115.6
1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Тольяттинцев приглашают на лекцию о волонтерстве
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре открывается совместная юбилейная выставка Александра Куклева и Алексея Бандуры

22 марта 2022 15:59
136
Выставку можно посетить до 12 апреля.

23 марта в 18:00 в Выставочном зале СРО ВТОО «Союза Художников России» открывается совместная юбилейная выставка Александра Куклева и Алексея Бандуры.

Александр Куклев родился в Куйбышев в 1942 году. Художник–скульптор. Работает во множестве техник. Также разрабатывает эскизы архитектурных проектов.

Участник строительства Куйбышевского метро и скульптурной композиции «Ладья».

Ежегодно оформлял площадь Куйбышева скульптурными композициями изо льда к новогодним праздникам с 1972 по 1991 годы.

Куклев награжден почетной грамотой III степени «За многолетний безупречный труд на благо города Самара».

Алексей Бандура — художник прикладник. Родился в 1952 году в селе Алексеевка Одесской области, в Украине. 

В 1989 г. Участвовал в Международной выставке в Юрмале. В 1990г принят в Союз Художников СССР.

С тех пор провел более 20 персональных выставок в городах России и за рубежом.

Гобелены Бандуры на разных этапах отличаются колоритом, композиционным строем и техникой исполнения. Работает с фотографией: несколько последних работ выполнены в манере фотореализма. Применяет различные материалы и техники в своих работах в зависимости от композиции, — начиная от шелка, шерсти и заканчивая газетами, целофаном. За время творческой деятельности создал около 200 произведений в технике ручного ткачества общей площадью около 500 м 2. Графика и резьба по дереву идут параллельно с ткачеством, их можно выделить в отдельное направление творчества художника, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Выставку можно посетить до 12 апреля по адресу ул. Молодогвардейская, 209.

0+

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
22 марта 2022  13:19
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
244
ситуация с бюджетом стабильная и позволяет без ограничений финансировать реализацию всех проектов
22 марта 2022  12:22
Ситуация с бюджетом Самарской области стабильная и позволяет без ограничений финансировать реализацию всех проектов
219
В Самаре стартовал первый этап образовательной программы личностного развития лидеров общественного мнения ПФО «Лидеры изменений»
22 марта 2022  12:09
В Самаре стартовал первый этап образовательной программы личностного развития лидеров общественного мнения ПФО «Лидеры изменений»
377
В Самаре пройдет распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год
22 марта 2022  11:58
В Самаре пройдет распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год
257
О текущей обстановке доложила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина.
21 марта 2022  18:49
«Ситуация по-прежнему стабильная»: в региональном Правительстве обсудили меры поддержки занятости
529
Весь список