В Самаре открывается совместная юбилейная выставка Александра Куклева и Алексея Бандуры

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23 марта в 18:00 в Выставочном зале СРО ВТОО «Союза Художников России» открывается совместная юбилейная выставка Александра Куклева и Алексея Бандуры.

Александр Куклев родился в Куйбышев в 1942 году. Художник–скульптор. Работает во множестве техник. Также разрабатывает эскизы архитектурных проектов.

Участник строительства Куйбышевского метро и скульптурной композиции «Ладья».

Ежегодно оформлял площадь Куйбышева скульптурными композициями изо льда к новогодним праздникам с 1972 по 1991 годы.

Куклев награжден почетной грамотой III степени «За многолетний безупречный труд на благо города Самара».

Алексей Бандура — художник прикладник. Родился в 1952 году в селе Алексеевка Одесской области, в Украине.

В 1989 г. Участвовал в Международной выставке в Юрмале. В 1990г принят в Союз Художников СССР.

С тех пор провел более 20 персональных выставок в городах России и за рубежом.

Гобелены Бандуры на разных этапах отличаются колоритом, композиционным строем и техникой исполнения. Работает с фотографией: несколько последних работ выполнены в манере фотореализма. Применяет различные материалы и техники в своих работах в зависимости от композиции, — начиная от шелка, шерсти и заканчивая газетами, целофаном. За время творческой деятельности создал около 200 произведений в технике ручного ткачества общей площадью около 500 м 2. Графика и резьба по дереву идут параллельно с ткачеством, их можно выделить в отдельное направление творчества художника, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Выставку можно посетить до 12 апреля по адресу ул. Молодогвардейская, 209.

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Фото: минкульт СО