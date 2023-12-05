В Самаре открывается выставка, посвящённая истории завода Масленникова

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«ЗИМ Галерея» совместно с СРОО «За информационное общество» открывают новую экспозицию «Время ЗИМа». Сохранившиеся немногочисленные архивы собрали в историю самарского Завода имени Масленникова, которая берет свой отсчет с 1911 года. Также в экспозиции будут представлены коллекция часов «ЗиМ» и «Победа» семьи Трифоновых, трудившейся на заводе с 1952 года и экземпляры дореволюционной плитки. Открытие выставки состоится 6 декабря в 19.00. Экспозиция будет открыта до 31 января 2024 года.

12+

В программе открытия обзорная экскурсия, рассказы о жизни завода от заместителя руководителя часового цеха предприятия Трифонова Сергея Николаевича и лекция от одного из лучших самарских краеведов Андрея Артёмова, который расскажет о:

— предпосылках строительства завода;

— выборе места для строительства;

— продукции, которая выпускалась на ЗиМе;

— работе предприятия в годы революции и Гражданской войны.

На месте одного из административных зданий, входящего в состав большого числа объектов Завода имени Масленникова сейчас строится жилой комплекс «ЗИМ Галерея». Новая экспозиция станет еще одной историей о преемственности поколений, ведь девелопер проекта «Альянс Менеджмент» бережно относится не только к будущему, но и прошлому родной Самары.

Место проведения: Культцентр «ЗИМ Галерея», ул. Ново-Садовая, 106Г, корпус 1, 3 этаж (ЖК «Галактика», ориентир вывеска «Росгосстрах).