Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев предупреждают: Начиная с 30 лет следить за давлением необходимо абсолютно всем
Самарцев предупреждают: Начиная с 30 лет следить за давлением необходимо абсолютно всем
Обновление Windows 11 замедлило работу компьютеров
Обновление Windows 11 замедлило работу компьютеров
Переговоры Путина и Раиси состоятся в Москве 7 декабря
"Ласточки" по маршруту Самара-Тольятти временно заменят
"Ласточки" по маршруту Самара-Тольятти временно заменят
В Красноярском районе на пожаре погибли щенки и кошки
В Красноярском районе на пожаре погибли щенки и кошки
Продолжается дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»
Продолжается дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»
В Самарской области жители с инвалидностью могут бесплатно получить и использовать технические средства реабилитации
В Самарской области жители с инвалидностью могут бесплатно получить и использовать технические средства реабилитации
В Самарской области стартовал третий этап ОПМ «Нелегальный мигрант»
В Самарской области стартовал третий этап ОПМ «Нелегальный мигрант»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.67
0.91
EUR 98.58
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание»
В Самаре открывается выставка, посвящённая истории завода Масленникова
Тольяттинцам прочтут лекцию «О Ягодном в событиях, историях, биографиях, документах, картах»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре открывается выставка, посвящённая истории завода Масленникова

5 декабря 2023 11:49
146
«Время ЗИМа»: в Самаре открывается выставка, посвящённая истории завода Масленникова

 

«ЗИМ Галерея» совместно с СРОО «За информационное общество» открывают новую экспозицию «Время ЗИМа». Сохранившиеся немногочисленные архивы собрали в историю самарского Завода имени Масленникова, которая берет свой отсчет с 1911 года. Также в экспозиции будут представлены коллекция часов «ЗиМ» и «Победа» семьи Трифоновых, трудившейся на заводе с 1952 года и экземпляры дореволюционной плитки. Открытие выставки состоится 6 декабря в 19.00. Экспозиция будет открыта до 31 января 2024 года.

12+

В программе открытия обзорная экскурсия, рассказы о жизни завода от заместителя руководителя часового цеха предприятия Трифонова Сергея Николаевича и лекция от одного из лучших самарских краеведов Андрея Артёмова, который расскажет о:

— предпосылках строительства завода;

— выборе места для строительства;

— продукции, которая выпускалась на ЗиМе;

— работе предприятия в годы революции и Гражданской войны.

На месте одного из административных зданий, входящего в состав большого числа объектов Завода имени Масленникова сейчас строится жилой комплекс «ЗИМ Галерея». Новая экспозиция станет еще одной историей о преемственности поколений, ведь девелопер проекта «Альянс Менеджмент» бережно относится не только к будущему, но и прошлому родной Самары.

Место проведения: Культцентр «ЗИМ Галерея», ул. Ново-Садовая, 106Г, корпус 1, 3 этаж (ЖК «Галактика», ориентир вывеска «Росгосстрах).

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в Самаре пройдет молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание»
05 декабря 2023, 11:59
В Самаре состоится молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание»
Участие в мероприятии бесплатное после регистрации на странице события. Общество
163
Тольяттинцам прочтут лекцию «О Ягодном в событиях, историях, биографиях, документах, картах»
04 декабря 2023, 13:10
Тольяттинцам прочтут лекцию «О Ягодном в событиях, историях, биографиях, документах, картах»
Лекция пройдет в Тольяттинском краеведческом музее, на бульваре Ленина, 22, в конференц-зале. Вход свободный. Образование
515
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
04 декабря 2023, 11:46
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
Традиционные ценности, семейственность и здоровый образ жизни - основа фестиваля «Варежки». Общество
310
В центре внимания
За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей
5 декабря 2023  12:54
За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей
153
в 2024 году в Промышленном районе Самары благоустроят 6 дворов
5 декабря 2023  12:48
В 2024 году в Промышленном районе Самары благоустроят 6 дворов
113
Морозы идут в Самарскую область: в ближайшие 1-3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться
5 декабря 2023  10:12
Морозы идут в Самарскую область: в ближайшие 1-3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться
244
В Самаре продолжаются работы по механизированной расчистке внутриквартальных проездов
4 декабря 2023  13:19
В Самаре продолжаются работы по механизированной расчистке внутриквартальных проездов
323
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
4 декабря 2023  11:46
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
310
Весь список