В Самаре открывается персональная выставка пленэрной живописи Елены Островской

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3 февраля в выставочном зале Детской художественной школы №2 открывается персональная выставка пленэрной живописи Елены Островской «Я так вижу…».



Елена Островская - самарский художник, выпускница Детской художественной школы № 2 и Самарского государственного педагогического университета, член Творческого союза художников России и член Союза дизайнеров России.



В творчестве Елены Островской преобладает тема пейзажа родных мест, городской пейзаж, а также цветы и натюрморт. Как сторонник пленэрной живописи, большую часть работ она пишет с натуры свободными мазками, с использованием богатой цветовой палитры. Работая в различных жанрах, Елена сохраняет свой индивидуальный стиль с тенденцией к импрессионизму, целью которого является свежесть впечатлений от увиденного.

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