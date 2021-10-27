В Самаре открылась выставка самодеятельных художников Владимира и Марины Федотовых «Кистью души»

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В Арт-фойе Центра российской кинематографии «Художественный» открылась выставка работ самодеятельных художников муниципального района Приволжский Самарской области Владимира и Марины Федотовых – «Кистью души».

В экспозиции выставки представлено более 30 работ. Картины художников наполнены красками многогранной природы и погружают зрителя в удивительную красоту родного Самарского края с его несравнимыми берегам и просторами, которые прекрасны во все времена года — это туманное утро, морозная зима и весенняя оттепель, яркие букеты полевых цветов, как напоминание о солнечном лете.

Владимир и Марина Федотовы с 2011 года являются Членами городской общественной организации «Творческий союз художников и мастеров декоративно-прикладного искусства «Палитра». Результат их творческого союза — около 2 000 картин, которые экспонируются не только в выставочных залах Самарской области, но и находятся в частных коллекциях любителей живописи в России, Франции, Германии, Австралии, Израиле, Канаде и других странах.

Владимир Александрович Федотов – лауреат VII Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России», а также Межрегионального этапа Всероссийской выставки «Салют Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Картина Владимира Федотова «Спасибо деду за Победу!» стала лейтмотивом афиши Всероссийской выставки «Салют Победы» Уральского и Приволжского округов в 2020 году и была представлена в Москве в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу во Всероссийской выставке работ художников-любителей, народных и самодеятельных мастеров декоративно-прикладного творчества «Великому подвигу посвящается…».

Выставка продолжит свою работу до 15 ноября 2021 года.

Фото: минкульт СО