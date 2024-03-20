В Самаре откроется выставка произведений заслуженного художника России Станислава Фёдорова

91

«Варианты и вариации» – под таким названием 22 марта в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется выставка произведений живописи и графики заслуженного художника России, почётного члена Российской академии художеств Станислава Фёдорова, который на протяжении десятилетий жил и творил на Самарской земле.



Станислав Васильевич Фёдоров (1937–2022) был известен как художник-монументалист, график и педагог, который много лет преподавал в Самарской архитектурно-строительной академии, воспитав целую плеяду талантливых учеников – архитекторов, дизайнеров и художников, чьи сердца он зажигал любовью к искусству и творчеству.



Станислава Фёдорова называли признанным рисовальщиком и мастером филигранных графических листов. Его работы отличаются экспрессивностью, стремлением запечатлеть образы окружающего мира во всей их сложности и красоте, с проникновением в их самую суть и законы, по которым они существуют. Работы художника, тяготевшего к абстрактным формам выражения, можно отнести к разным жанрам и стилям, а количество отражённых в них сюжетов поистине поражает воображение зрителя: так, на грядущей выставке гости галереи смогут увидеть полотна, посвящённые событиям истории Древнего мира и России, а также многочисленные произведения с мифологическими и фантастическими мотивами.



По случаю открытия художественной экспозиции «Новое пространство» подготовило для жителей Самары особую культурную программу. Посетители областной библиотеки смогут увидеть показ мод от Лилии Сафоновой, ранее с успехом прошедший в Музее Эрьзи в Саранске, а также услышать фортепианную импровизацию от самарского пианиста Захара Меламеда и стать свидетелями постановки на стыке исполнительского и изобразительного искусства от артистов самарского театра «Город».



6+

Вход свободный!