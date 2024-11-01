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В Самаре откроется новая интерактивная арт-галерея с таинственными картинами Ван Гога

1 ноября 2024 12:30
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В Самаре откроется новая интерактивная арт-галерея с таинственными картинами Ван Гога

2 ноября 2024 года состоится открытие галереи VEKARTA, где  будет проходить выставка «Ван Гог. Тайны гения и безумца». Жителям города будет представлено более 125 репродукций картин знаменитых сюжетов нидерландского художника.

Жизнь и творчество Ван Гога, захватившего мир за десятилетие работы, предстанет перед посетителями в новом свете. Помимо знаменитых сюжетов гостей выставки также ждут интерактивные зоны: зона расследования, где можно выяснить, как художник лишился уха; зона автопортретов; а также ароматические стенды, передающие атмосферу, которая вдохновляла художника на создание своих произведений. Будет возможность попасть на бесплатную экскурсию (по предварительной записи).

Для инициаторов создания арт-галереи этот проект не является дебютным: несколько проектов VEKARTA уже открыты для посетителей и работают в других городах России. По мнению организаторов, приобщение к искусствужителей России в разных регионах способствует повышению образования и расширению кругозора граждан.

«Эта выставка — возможность не просто увидеть работы Ван Гога, но и понять, что скрывалось за его сюжетом и характером, узнать больше о его вдохновении и внутреннем мире», — делится руководитель арт-галереи VEKARTA Анна Павельева.

Подробнее о выставке и запись на бесплатные экскурсии на сайте: https://vystavki-samara.ru/.

А также в социальных сетях:

Сообщество выставки в ВК: https://vk.com/vekartasamara

ТГ-канал: https://t.me/vekartaSamara

Возрастное ограничение выставки – 12+

Время работы выставки:

с 11-00 до 20-00 без перерывов и выходных.

г. Самара, ул. Ленинская 116.

 

Теги: Мероприятия

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