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В Самаре определили победителей и лауреатов XXIX Международного кинофестиваля «Кино – детям»

23 мая 2024 18:43
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В понедельник, 20 мая, в Самарской государственной филармонии состоялось торжественное закрытие XXIX Международного фестиваля «Кино — детям».

С 16 по 20 мая 2024 года Самара стала центром современного детского кинематографа. В городе и регионе состоялся XXIX Международный фестиваль «Кино – детям». Организаторами события выступили Самарское областное отделение Союза кинематографистов России и студия «Волга-фильм» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Самарской области и ГК «Волгатрансстрой». Организационную и информационную поддержку фестивалю оказали Министерство образования и науки Самарской области и Агентство социокультурных технологий.

С первой минуты церемонии открытия и до финальных мгновений фестиваль поддерживал атмосферу праздника, в котором главными зрителями и активными участниками были дети и подростки Самарского региона. Именно они посещали бесплатные кинопоказы, задавали вопросы режиссерам и актерам, приехавшим на фестиваль, участвовали в мастер-классах, активно обсуждали и оценивали фильмы. В свою очередь, многие гости, приехавшие в Самару из разных городов и стран, отмечали, что в этой максимальной включенности детско-юношеской аудитории во все процессы и состоит уникальность фестиваля.

На региональных площадках прошли показы картин из России, Беларуси, Ирана, Китая, Сербии, Бельгии, Индии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. За зрительское признание и главные призы детского жюри боролись профессиональные игровые, анимационные и документальные фильмы. Почти 40 картин вошли в конкурсную программу детских киностудий России «Кино снимаем сами!»: оценку им давало профессиональное взрослое жюри во главе с председателем — режиссером, сценаристом, продюсером, заведующим кафедрой анимации и мультимедиа МГИК Сергеем Струсовским.

Помимо нескольких крупных площадок в Самаре, фестивальное кино показывали по всему региону, а гости встречались со зрителями в Кинеле, Чапаевске, Приволжье, Новокуйбышевске и поселке Власть Труда. В целом, в процесс удалось вовлечь более 80 различных площадок на территории Самарской области: на каждой из них юные и взрослые зрители смогли приобщиться к бесплатным фестивальным показам.

Еще одним важным событием стал круглый стол, который объединил гостей фестиваля — профессионалов российского кинематографа — и представителей детского жюри, школьных киностудий и творческих объединений, а также участников студенческого пресс-центра. Дискуссию на тему «Кино будущего: какие фильмы хотят смотреть дети?» модерировал член Союзов кинематографистов и журналистов России, а также Всероссийской ассоциации культурологов Виктор Долонько.

В понедельник, 20 мая, в Самарской государственной филармонии состоялось торжественное закрытие XXIX Международного фестиваля «Кино — детям». В праздничной церемонии и концерте приняли участие гости: заслуженная артистка России, актриса Марина Яковлева; председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, актер театра и кино Виктор Васильев; актриса кино, театра, певица, заслуженная артистка РФ, народная артистка Южной Осетии Оксана Сташенко, которая представила свои премьерные игровые короткометражные фильмы «Вовка», «Тоша-мамонтоша»; китайские кинематографисты Нин Ченьюй и Ян Лючан, которые привезли на фестиваль фильм «Прощай, сурок!»; режиссер Владимир Алеников (фильм «Мятежники»); режиссеры-документалисты Валерий Тимощенко («Сыны полков», «Чистая победа. 80 лет со дня разгрома фашистских войск в Курской битве», «Наука побеждать»), Олег Штром (цикл из 5-ти фильмов «Стальная дивизия»), Вадим Цаликов (цикл фильмов о трагедии в Беслане); вице-чемпион мира, чемпион Европы, экс-рекордсмен мира по прыжкам в высоту Игорь Паклин, представивший на фестивале документальную картину со своим участием «Диалог с Ньютоном».

Выступая на церемонии закрытия фестиваля, министр культуры Самарской области Ирина Калягина подчеркнула: «Международный фестиваль «Кино — детям» — это вклад в процесс развития детского кино. Было время, когда картин для этой зрительской аудитории было совсем мало, а в этом году на фестивальный отбор в Самарском регионе поступило более 250 заявок. Это важный показатель того, что кино для детей сейчас активно развивается».

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ XXIX МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «КИНО — ДЕТЯМ» смотрите здесь.

Теги: Самара

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