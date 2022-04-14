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В Самаре назвали победителей фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»
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В Самаре назвали победителей фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»

14 апреля 2022 17:09
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В этом году в «КосмоФесте» приняли участие 5 600 детей, их родителей и педагогов.

В Самаре завершился пятый всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест-2022". Он собрал детей и взрослых увлеченных техникой и моделированием. Финалисты – дошколята от 5 лет и школьники от 7 до 17 лет – представили свои работы в РКЦ «Прогресс»: плавучие космодромы, ракеты, беспилотники, космические комбайны, колесо обозрения и многое другое – все то, что позволяет бороздить просторы вселенной. Плавучим космодромом, кстати, уже заинтересовались специалисты из космической отрасли.

Как отметил советник заместителя генерального директора по персоналу АО РКЦ "Прогресс" Дмитрий Щелоков, дети придумывают и разрабатывают вместе с педагогами, с родителями, такие проекты, которые еще 20 лет назад казались невозможными, из области фантастики, а сегодня многое из этого уже работает в космосе: «Уверен, проекты финалистов этого года в будущем тоже будут внедрены в нашу жизнь».

В этом году в «КосмоФесте», посвященном 65-летию запуска искусственного спутника Земли, 115-летию Сергея Королева и 165-летию Константина Циолковского, приняли участие 5 600 детей, их родителей и педагогов.

«География «КосмоФеста» в этом году насчитывает 42 региона – это говорит о том, что фестиваль имеет большую популярность среди системы дошкольного образования всей нашей страны, а не только Самарской области», – отметила заведующая кафедрой дошкольного образования СИПКРО Юлия Карпова.

«В Самарской области проводится очень много мероприятий по инициативе губернатора Дмитрия Азарова для сплочения нашего «цифрового» сообщества, ведь важнейшее направление для реализации программы «Цифровая экономика» - это кадры. Растить их нужно начинать с дошкольного возраста. И такие мероприятия тому пример. Ранняя профориентация детей позволяет им в будущем сделать осознанный выбор, стать настоящим профессионалом своего дела, создавать новые образцы техники и в конечном итоге закрепить статус России как ведущей цифровой и космической державы», – сообщил на закрытии «КосмоФеста» заместитель руководителя департамента информтехнологий и связи Самарской области Павел Гокин.

«Нашему фестивалю 5 лет, и мы очень надеемся, что в дальнейшем будут выпущены сборники по работам, которые создают наши ребята совместно с родителями и теми, кто непосредственно причастен к космической отрасли, – уверена соорганизатор Всероссийского фестиваля "Космфест" Елена Соловей.

 

Фото:   правительство СО

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