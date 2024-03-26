В Самаре наградили лауреатов премии «Самарская театральная муза»

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Этот конкурс проводится с 1995 года, а его организатором является Самарское отделение Союза театральных деятелей. Поддержку оказывает министерство культуры Самарской области.

«Прежде всего, хочу поздравить вас с профессиональным праздником — Днём работника культуры. Наша с вами миссия очень ответственная — творчеством помогать людям сохранять человеческое отношение друг к другу, поддерживать и давать надежду на будущее.

Я благодарю вас за то, что вы откликнулись своими действиями, своим отношением на те события, которые происходят в стране. За ваше участие в творческих проектах, которые мы посвящаем семья, чьи близкие сейчас на СВО.

Конечно, благодарю за те замечательные спектакли и проекты, которые вы сделали в течение прошлого года. Сегодня мы вручаем награды тем, кто получил высокую оценку зрителей и профессионального жюри. Хочу пожелать вам движения только вперёд!» — отметила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

В премии участвуют профессиональные театры региона. В состав жюри входят эксперты сферы, причем каждый год лучшие театры выбирают разные деятели.

Среди лауреатов — Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Шостаковича, Самарский академический театр драмы имени М. Горького, Театр юного зрителя «Дилижанс» г. Тольятти и другие. Лауреаты получили дипломы, статуэтки и денежные премии.

Поздравляем всех лауреатов с заслуженными наградами и желаем творческих дальнейших побед!

Лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральная муза-2023» здесь.

Фото: минкульт СО