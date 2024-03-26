Я нашел ошибку
Главные новости:
В премии участвуют профессиональные театры региона.
В Самаре наградили лауреатов премии «Самарская театральная муза»
Обсудили результаты избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации и приоритетные направления партийной работы.
Дмитрий Азаров провёл расширенное заседание Президиума регионального политсовета "Единой России"
С начала 2024 года в Самарской области произошло 316 таких пожаров. Погибло 26 человек, пять из которых - дети. Пострадали 14 человек.
ГУ  МЧС СО: пожары от электротехнических причин являются самыми распространенными
Крымская сосна скоро будет расти на самарской земле.
Крымчане подарили жителям губернии символ единства и нерушимой дружбы - саженец крымской сосны
Выделяют 3 стадии заболевания.
Главный врач Самарского наркодиспансера рассказал о признаках алкоголизма
Сборная  Самарской области - призёр соревнований.
На Зимних игр паралимпийцев прошли соревнования по керлингу на колясках
Сегодня в школе №102 прошёл единый государственный экзамен по русскому языку, его сдали 24 выпускника. 
В регионе стартовал досрочный период ЕГЭ
С середины марта откачали 9 917 кубометров, в том числе за прошедшие сутки 1 864 кубометра талой воды.
В Самаре активизированы работы по откачке талой и дождевой воды
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.57
-0.21
EUR 100.41
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут в прямом эфире во Всемирный день театра
В субботу, 30 марта посетителей «Заварки» в Самаре ждет несколько событий
Samara Boat Show 2024 приглашает гостей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре наградили лауреатов премии «Самарская театральная муза»

26 марта 2024 22:29
131
В премии участвуют профессиональные театры региона.

Этот конкурс проводится с 1995 года, а его организатором является Самарское отделение Союза театральных деятелей. Поддержку оказывает министерство культуры Самарской области.

«Прежде всего, хочу поздравить вас с профессиональным праздником — Днём работника культуры. Наша с вами миссия очень ответственная — творчеством помогать людям сохранять человеческое отношение друг к другу, поддерживать и давать надежду на будущее.

Я благодарю вас за то, что вы откликнулись своими действиями, своим отношением на те события, которые происходят в стране. За ваше участие в творческих проектах, которые мы посвящаем семья, чьи близкие сейчас на СВО. 

Конечно, благодарю за те замечательные спектакли и проекты, которые вы сделали в течение прошлого года. Сегодня мы вручаем награды тем, кто получил высокую оценку зрителей и профессионального жюри. Хочу пожелать вам движения только вперёд!» — отметила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

В премии участвуют профессиональные театры региона. В состав жюри входят эксперты сферы, причем каждый год лучшие театры выбирают разные деятели.

Среди лауреатов — Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Шостаковича, Самарский академический театр драмы имени М. Горького, Театр юного зрителя «Дилижанс» г. Тольятти и другие. Лауреаты получили дипломы, статуэтки и денежные премии.

Поздравляем всех лауреатов с заслуженными наградами и желаем творческих дальнейших побед!

Лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральная муза-2023» здесь.

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
26 марта 2024  15:10
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
574
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
26 марта 2024  13:06
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
251
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
26 марта 2024  12:00
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
260
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
25 марта 2024  23:39
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
1227
Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
25 марта 2024  20:00
СМИ: Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
901
Весь список