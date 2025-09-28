В Самаре на сцене САТОБ откроются четырехдневные гастроли Московского классического балета

187

1 октября в Самаре на сцене оперного театра откроются четырехдневные гастроли Государственного академического театра классического балета Н.Касаткиной и В.Василёва (также известного как Московский классический балет). Гастроли приурочены к 60-му юбилейному сезону театра и организованы в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкульт РФ "Большие гастроли".

Наталия Касаткина и Владимир Василёв - легендарные супруги-балетмейстеры "золотой плеяды" советского и российского балета. Наибольшим вкладом их в мировую историю балета стали постановки на музыку композиторов XX века, их современников - Прокофьева, Стравинского, Хачатуряна, Андрея Петрова и др. А также создание собственной хореографической школы в духе неоклассики.

На сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича с 1 по 4 октября труппа ГАТКБ покажет шесть своих знаковых постановок: "Спартак" (муз.А.Хачатуряна), "Сотворение мира" (муз.Андрея Петрова), "Весна священная/Петербургские сумерки" (И.Стравинский, П.И.Чайковский, вечер одноактных балетов), "Золушка" (С.Прокофьев), "Дама с камелиями" (Джузеппе Верди). В последний раз театр выступал для самарской публики в 1992 году.

Фото: pxhere.com