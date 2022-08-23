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Летние каникулы подходят к концу, порадовать детей и завершить их красиво можно семейным походом в кино, тем более что в Самаре на новинки и хиты кинопроката действуют скидки по Пушкинской карте. Среди них выделяются несколько – это фильмы, которые будут интересны, полезны для личностного роста и принесут позитивные эмоции всей семье.

Первым среди рекомендуемых фильмов стоит упомянуть киноленту «Нахимовцы». Фильм – рассказ о становлении личности, взрослении и выборе профессии особенно будет полезен старшеклассникам и студентам. Интересен он также и для ребят, которые горят романтикой моря и увлечены историей российского флота. Часть съемок проходили в стенах Нахимовского училища, а также на кораблях Тихоокеанского флота во Владивостоке.

Совсем иные впечатления подарит поход на красочный и веселый, насыщенный приключениями мультфильм «Большое путешествие». Он подарит позитивные эмоции, прекрасное настроение для всей семьи и, между делом, ненавязчиво даст повод подумать о взаимоотношениях родителей и детей.

В афише самарских кинотеатров есть кино, на которое стоит обратить особое внимание – это новинка отечественного кинопроката «Легенды Орленка». Он даст пищу для души и ума и детям, и взрослым. Сюжет фильма разворачивается в знаменитом «Орленке». Главные герои фильма оказываются втянуты гущу событий, а вместе с ними - в древнейшее противостояние сил добра и зла. Пробудив одного из семи каменных старцев, дети становятся частью одной из древних легенд, которую на протяжении многих лет рассказывают в лагере. Этот фильм предлагает подумать о вечных ценностях, он рассказывает о дружбе и взаимовыручке, о добре и зле и, конечно же, о первой любви. Герои в погоне за заветной мечтой испытают себя на прочность и борются со своими страхами, чтобы добраться до своего истинного «я».

«Мы ходили на фильм «Легенды Орленка» всей семьей. Дети вышли притихшие, под впечатлением, а потом уже дома началось бурное обсуждение. Видно было, что детей очень затронула картина, особенно старшую дочку, она задумалась о том, как важно быть настоящим другом и как легко оступиться в жизни. Сына очаровала сама атмосфера отдыха в легендарном «Орленке». Рекомендую фильм к семейному просмотру и, конечно, стоит обсудить его после с детьми», – поделилась впечатлениями родительница Оксана Родионова.

Если семейный поход в кино будет настолько удачным, что захочется устроить еще какое-то интересное и культурное досуговое мероприятие для всей семьи, то можно обратить внимание и на выставки, которые также доступны по Пушкинской карте. Среди них есть и топовая выставка «По ту сторону музея», которая проходит в музее модерна.

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