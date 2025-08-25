В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО

275

Основные площадки расположились прямо на волжском песке.

С 22 по 24 августа первая очередь набережной превратилась в «город-курорт»: гостей ждали арт-объекты, танцплощадка, концерты и мастер-классы, лекции и хорошее настроение. Для гостей было подготовлено коллективное хоровое исполнение хитов российской музыки - "хорооке". Всего для взрослых и детей работали более 20 творческих площадок.

"Романтика фестиваля, отмечающего свое десятилетие

под девизом Самара – город-курорт, достигает своей

максимальной точки масштабной инсталляцией «Нарисовано в небе»", - отметили организаторы.

НИА Самара предлагает еще раз посмотреть, как проходил фестиваль.

Фото Екатерина Маркелова