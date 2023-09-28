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В Самаре идут репетиции оперы «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского

28 сентября 2023 10:44
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В Самаре идут репетиции оперы «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского

27 сентября представители СМИ побывали на репетиции оперы «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского, которую Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича                                       готовит к премьерным показам. Постановка приурочена к 90-летию со дня рождения композитора.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля – художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов: «Очень важным мотивирующим фактором поставить эту оперу было трепетное отношение к наследию композитора, и большое желание сделать так, чтобы его творчество продолжало на этой сцене существовать».

Связь Сергея Слонимского с самарской сценой очень велика – это пятое его произведение, поставленное здесь. Мировая премьера оперы «Видения Иоанна Грозного» в постановке Роберта Стуруа в 1998 году также состоялась на самарской сцене. За дирижерским пультом тогда стоял Мстислав Ростропвич.

«Опера «Мастер и Маргарита» – это совершенно другой музыкальный язык. Но именно этим языком композитор выражает свои очень личные, искренние, пронзительные мысли. И они находят отклик у артистов. Это самое важное. Исполнители загораются, пропускают через себя слова. Слова всем близкие и хорошо знакомые, поскольку все читали роман Булгакова. Важная деталь – артисты небольшого оркестра, поскольку опера камерная, все являются солистами. Невозможно нигде расслабиться, сбросить напряжение, выбыть из игры. Это требует постоянного колоссального внимания», – продолжает Евгений Хохлов.

Опера «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского целиком в России никогда не ставилась. Более того, она была запрещена сразу же после первого исполнения в 1972 году. Позднее опера несколько раз исполнялась за рубежом. И только в 2012 году, спустя 40 лет со дня премьеры, в Михайловском театре был исполнен первый акт из оперы в концертном варианте.

Либретто по одноименному роману Михаила Булгакова написано Юрием Димитриным и Виталием Фиалковским. Основные сюжетные линии перенесены в партитуру Слонимского, включая грандиозный бал у сатаны. Не смотря на то, что опера рассчитана на камерный оркестр, на сцену выйдет почти вся труппа театра.

Режиссером спектакля выступает народный артист России, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Юрий Александров: «В спектакле я говорю о чистоте, а не о мистике, поскольку зло всегда слишком яркое, а добро беззащитное. Пришло время говорить об этом... У актеров оперы сложнейшая задача   они должны проинтонировать каждое слово, тогда публика пойдет за ними».

6 октября в партии Понтия Пилата предстанет легендарный баритон, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат всесоюзного и международных конкурсов Сергей Лейферкус.

Солист Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова Михаил Губский исполнит партии Левия Матвея и Здравомыслящего: «С языком Сергея Михайловича Слонимского артисты театра знакомы. Это очень современный язык. Замечательно, что такой русский композитор был и оставил нам эти произведения. Музыка математически просчитана. Выверена каждая нотка, каждая интонация... А вот от мистики, которая связана с этим названием, очень хочется максимально абстрагироваться».

Над постановкой также работают художник-постановщик Сергей Новиков, художник по свету Ирина Вторникова, балетмейстер-постановщик Надежда Калинина.

Премьерные показы пройдут  6, 7, 8 октября. Также два спектакля состоятся 6, 7 декабря. 

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