Главные новости:
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружной спартакиады в Ижевске
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружной спартакиады в Ижевске
новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими за многие годы
Новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими за многие годы
Аллея хорошего настроения в Самаре готовится к зиме
Аллея хорошего настроения в Самаре готовится к зиме
В Самарской области запущен второй поток программы «Наставничество»: в числе кураторов – выпускник «Школы героев»
В Самарской области запущен второй поток программы «Наставничество»: в числе кураторов – выпускник «Школы героев»
В Самаре к теплу подключено 83% жилищного фонда
В Самаре к теплу подключено 83% жилищного фонда
В Самаре художница Оксана Стогова проведет авторскую экскурсию по выставке в «ЗИМ Галерее»
В Самаре художница Оксана Стогова проведет авторскую экскурсию по выставке в «ЗИМ Галерее»
Рост числа жертв мошенников связали с несоблюдением закона о маркировке звонков
Рост числа жертв мошенников связали с несоблюдением закона о маркировке звонков
РЖД начали продажу билетов в "детские купе" во всех поездах
РЖД начали продажу билетов в "детские купе" во всех поездах
В Самаре художница Оксана Стогова проведет авторскую экскурсию по выставке в «ЗИМ Галерее»

8 октября 2025 09:25
71
В Самаре художница Оксана Стогова проведет авторскую экскурсию по выставке в «ЗИМ Галерее»

12 октября в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» художница Оксана Стогова проведет авторскую экскурсию по своей выставке «Интерпретация истории искусств» (12+). Вход свободный.

Новая выставка Оксаны Стоговой – результат многолетних исследований цвета в шедеврах мирового искусства. Его результатом стали две серии произведений. В одной художница разложила колористические составляющие известных картин на прямые горизонтальные полосы. Во второй – представила собственные интерпретации этих же работ в абстрактной авторской манере.

На экскурсии Оксана Стогова расскажет об идее и реализации проекта, о результатах исследования и особенностях восприятия цвета в произведениях искусства на примере картин Ван Гога, Матисса, Рембрандта, Петрова-Водкина, да Винчи и других знаменитых авторов.   

12 октября 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

