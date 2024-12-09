В Самаре галерея «Новое пространство» приглашает на выставку работ Константина Норкина

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13 декабря в 18:00 галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает жителей города увидеть произведения живописи и графики Константина Норкина. Выставка, которая пройдёт под названием «Падал прошлогодний снег», станет первой масштабной экспозицией работ живописца не только в Самаре, но и в России.

Константин Норкин – пензенский художник, брат хорошо известного самарским ценителям живописи Виктора «ВАН» Норкина, чья выставка «Всё небо на мне» уже успела побывать в стенах «Нового пространства» этой весной. Творчество Константина Норкина, однако, в гораздо меньшей степени знакомо широкой публике. Художник не стремился быть в центре внимания, не часто общался с прессой и сравнительно редко принимал участие в выставочных проектах – что, конечно, нисколько не умаляет достоинств мастера, а только придаёт его творческому видению особенную глубину. По признанию людей, лично знавших Константина Норкина, даже в повседневной жизни он продолжал оставаться недосягаемым, как будто бы находился в двух измерениях одновременно. Такой личностный характер, надо думать, наложил свой отпечаток на творчество живописца. Как и его брат Виктор, Константин рисовал сюрреалистичные картины. Однако, если у Виктора Норкина мы можем увидеть торжество ярких красок и контрастов, любовь ко всему огромному и живому, то виды сказочных миров Константина Норкина отличаются своей меланхоличностью и бесстрастным, отстранённым спокойствием. На маленького зайчика наступил слон? – «Такое бывает. Не заметили тебя, наступили. Что ж поделать», – говорил мастер в одном из интервью.

Название выставки – «Падал прошлогодний снег» – было выбрано неслучайно. Это и привязанность художника ко всему парадоксальному, и приглашение к размышлению о том, что несёт с собой новый год и уносит год уходящий, и напоминание о вечности искусств и мимолётности жизни – увы, грядущая экспозиция станет для Константина Норкина посмертной. Кроме того, тема снега была ключевой и для многих работ живописца. Какой смысл он вкладывал в неё? Найти ответ на этот вопрос самарцы смогут самостоятельно уже 13 декабря – в вечер открытия выставки.

13 декабря в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

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