В Самаре будет работать фотовыставка маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в России»

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С 29 июля по 14 августа в Самаре, на медиаэкранах на склоне площади Славы будет работать фотовыставка, посвящённая первому Самарскому губернскому маркет-фестивалю «Территория моды. Сделано в России».

Подборка включает более 170 фотографий, сделанных во время этого красочного мероприятия – моменты работы выставки продукции, модных показов, награждений. Эти кадры будут меняться на экранах по 3 раза за час, течение 5 минут с 9:00 до 22:00.

Первый губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» с успехом прошёл в самарском ТЦ «Амбар» в июне 2022 года.

Фестиваль, собравший на одной площадке 100 самарских брендов одежды, обуви, ткани, фурнитуры, швейного и специализированного оборудования, был организован по инициативе Губернатора области Дмитрия Азарова для продвижения местных производителей.

У гостей маркет-фестиваля впервые была возможность познакомиться с таким количеством региональных брендов и даже купить понравившуюся вещь.

Программа мероприятия была насыщена мастер-классами, обсуждениями настоящего и будущего индустрии моды в России и Самарской области и, конечно, модными показами.

Всего состоялось 7 экспертных сессий, 7 мастер-классов для широкой аудитории и 38 показов сезонных коллекций и продукции, производимой локальными брендами одежды, обуви и аксессуаров. За три дня фестивальную площадку в самарском ТК «Амбар» посетили более 25 тысяч человек.

Фото из открытых источников