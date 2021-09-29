В Самаре 14-19 мая 2022 года пройдет финал XXX Всероссийского фестиваля «Студвесна»

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В Самаре идет подготовка к проведению финала юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Масштабное мероприятие с участниками со всей страны пройдет с 14 по 19 мая 2022 года.

На фестиваль приедут около 3,5 тысяч студентов в возрасте от 16 до 27 лет, ставших победителями региональных отборочных этапов. Их ждет конкурс в 11 направлениях: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика», «Видео», «Арт» и «Научный слэм». Мероприятия фестиваля будут проходить в самарских театрах, концертно-развлекательных центрах, а также на набережной Волги. Всего планируется 15 фестивальных площадок и локаций.

«Российская студенческая весна» проводится с 1992 года, а родиной фестиваля считается Самарская область, пишет Самру.ру.

«Принимать финал юбилейной 30-й всероссийской студенческой весны для нас не только очень почетно, но и ответственно. Фестиваль должен стать важным и увлекательным событием не только для участников, но и жителей Самарской области», - отметил губернатор региона Дмитрий Азаров.