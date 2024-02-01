В Самаре 10 февраля пройдет Зимний Грушинский фестиваль

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Основной площадкой станет самарский Окружной дом офицеров.

В Самаре 10 февраля 2024 года состоится Зимний Грушинский фестиваль. Традиционно площадкой его проведения станет зал самарского Окружного дома офицеров.

На фестивале выступят Вадим Мищук, Роман Ланкин, Анатолий Киреев, Грушинское трио — Анатолий Головин, Ольга Ермолаева и Александр Исаев, Юлия Зиганшина, Марина Дмитриева, Ирина и Андрей Колесниковы, Юрий Карпов, Александра Панюшкина, дуэт «Близкие люди», детско-юношеские коллективы Самары.

Первый концерт состоится 10 февраля в 16 часов. Он будет состоять из двух отделений .

Вход для всех будет свободный, но для купивших билеты на гала-концерт «Сверим наши песни», который начнется в 19:30, автоматически будут забронированы места и на дневную встречу, сообщили в пресс-службе фестиваля, пишет СитиТраффик.

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