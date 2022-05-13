В Самаре 1 июня пройдет отбор музыкантов в оркестр Юрия Башмета

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Прослушивание в рамках национального отбора артистов во всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством знаменитого дирижера и педагога, обладателя «Грэмми» и лауреата четырех государственных премий Российской Федерации Юрия Башмета пройдет в Самаре 1 июня 2022 года.

Новый состав будет работать с основателем и главным дирижером оркестра Юрием Башметом с 2022 по 2024 год, об этом сообщает официальный сайт минкульта.

Для участия в прослушиваниях необходимо подать заявку и заполнить анкету на официальном сайте оркестра.

Прослушивания первого этапа отбора будут проходить до 17 июня в офлайн и онлайн форматах. Живые прослушивания пройдут не только в Самаре, но и в Красноярске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, Казани, Санкт-Петербурге и Москве.

Окончание второго этапа, а вместе с ним и подведение итогов конкурса состоится 10 июля. Тогда же будет объявлен новый состав оркестра. Национальный отбор во всероссийский юношеский симфонический оркестр 2022 года проходит при поддержке минкульта и Фонда президентских грантов.

Конкурс проводится по специальностям: скрипка, альт, виолончель, контрабас, гобой, флейта, кларнет, фагот, валторна, труба, тромбон, туба, ударные инструменты, арфа.

Отбор ведут по трем возрастным категориям: младшая – от 10 до 14 лет, средняя – от 14 до 18 лет, старшая – от 18 до 22 лет. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году.

В сегодняшнем составе коллектива более 100 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет из более чем 40 городов России. За прошедшие годы в прослушиваниях в оркестр приняло участие более 5000 человек, пишет Обозрение.