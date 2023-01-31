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В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»

31 января 2023 13:08
219
В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»

В Самаре, в Доме журналиста, 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени».
 
Организаторы мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России.
Место проведения: Дом журналиста (Самарская,179). Начало: 14:00

Вниманию зрителей представлены работы, написанные на Фестивале-пленэре «Рождествено в красках осени», проходившем в октябре прошлого года в селе Рождествено.

Авторы представленных работ – самарские художники: И. П. Доний, С. Г. Цедилов, Д. Ю. Мантров, Н. В. Какошкина, А. В. Мишагин, С. Г. Кузина, Н. Г. Кикин – профессионалы высокого уровня, постоянные участники межрегиональных, всероссийских и международных проектов. За семь дней работы фестиваля-пленэра ими было создано более 90 картин, отображающих красоты села Рождествено, его окрестностей, а также его исторических и памятных мест.

Посетить выставку можно с 01 по 27 февраля 2023 года ( с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскр.).
Вход свободный.
6+

Теги: Мероприятия

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