В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»

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В Самаре, в Доме журналиста, 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени».



Организаторы мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Место проведения: Дом журналиста (Самарская,179). Начало: 14:00



Вниманию зрителей представлены работы, написанные на Фестивале-пленэре «Рождествено в красках осени», проходившем в октябре прошлого года в селе Рождествено.



Авторы представленных работ – самарские художники: И. П. Доний, С. Г. Цедилов, Д. Ю. Мантров, Н. В. Какошкина, А. В. Мишагин, С. Г. Кузина, Н. Г. Кикин – профессионалы высокого уровня, постоянные участники межрегиональных, всероссийских и международных проектов. За семь дней работы фестиваля-пленэра ими было создано более 90 картин, отображающих красоты села Рождествено, его окрестностей, а также его исторических и памятных мест.



Посетить выставку можно с 01 по 27 февраля 2023 года ( с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскр.).

Вход свободный.

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