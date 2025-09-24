В Рождествено открылась выставка работ самарских художников «Самарская Лука: далекая и близкая»

119

В музее юго-восточных Жигулей (филиал Историко-краеведческого музея имени А.В. Юшкина Волжского района) состоялось открытие выставки работ самарских художников «Самарская Лука: далекая и близкая»

Здание музея капитально отремонтировано в 2024 году в рамках национального проекта «Культура». Выставка «Самарская Лука: далекая и близкая» - это первый выставочный проект в здании музея после капитального ремонта, которая подготовлена совместно с Самарским филиалом Союза художников России.

Основой выставки стали работы, написанные в 2022-2024 годах на фестивалях-пленэрах «Рождествено в красках», организованных Историко-краеведческим музеем, а также в разных населенных пунктах Волжского района Самарской области.

С 2020 года фестивали-пленэры проводятся совместно с Самарским отделением Союза художников России. Самые известные самарские художники делятся своим творчеством с жителями, создавая неповторимые художественные шедевры, позволяющие по-новому взглянуть на привычные пейзажи.

За это время было написано много работ, посвященных природе и культуре волжских сёл, окрестностей. Это работы известных самарских художников Игоря Дония, Андрея Мишагина, Юлии Кузнецовой, Евгении Тарасовой, Светланы Кузиной, Анны Сливковой, Николая Кикина, Александра Тумпурова, Наталии Какошкиной, Надежды Русяевой, Ирины Бухариной, Сергея Вакуленко, Василия Ничипорука и др. Украшением выставки стали работы заслуженного художника Крыма Романа Третьякова, участника фестиваля-пленэра 2024 года.

Особое место на выставке «Самарская Лука: далекая и близкая» занимают работы известного самарского художника Игоря Валентиновоча Кузнецова, долгое время жившего и работавшего в селе Подгоры Волжского района.

В перечень экспонатов выставки «Самарская Лука: далекая и близкая» включены работы, выполненные художниками в разных техниках: гобелен, керамика, резьба по дереву и т.д. Это работы Олега Емельянова, Ирины Елизаровой, Юрия Малыгина, Сергея Сайбеля, Татьяны Фроловой, Артема Седова, Веры Евсеевой, Николая Шеина.

В отдельном зале представлены работы известного самарского фотохудожника Андрея Вострова, выполненные в небе над Самарской Лукой на протяжении десяти лет. Самарским коллекционером Олегом Петровичем Беловым представлена коллекция минералов.

На открытии выставки «Самарская Лука: далекая и близкая» можно было увидеть картины, другие произведения искусства, встретиться с художниками, узнать их дальнейшие творческие планы.

Фото: минкульт СО