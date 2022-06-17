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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в России Дня народных художественных промыслов, который будет отмечаться в предпоследнее воскресенье июня. Соответствующий документ опубликован 17 июня на официальном портале правовой информации, пишут "Известия".

В 2018 году законодательное собрание Нижегородской области выступило с инициативой учредить День народных художественных промыслов России. Депутаты направили соответствующее обращение министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Депутаты отмечали, что сфера народных промыслов включает около 350 предприятий более чем в 60 российских регионах. В ней работает более 30 тыс. человек. В некоторых областях действуют долгосрочные целевые программы по сохранению и развитию промыслов.

Фото из открытых мсточников