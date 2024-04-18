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В России стартует всероссийская акция «Юный искусствовед»

18 апреля 2024 10:42
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В России стартует всероссийская акция «Юный искусствовед»

С 22 апреля по 5 мая 2024 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Юный Искусствовед», направленная на популяризацию искусства и раскрытие творческого потенциала школьников по всей России. Акция пройдет под патронажем журнала «Юный Искусствовед».

Школьники со всех уголков нашей необъятной Родины получат возможность соревноваться в трех номинациях, посвященных рисованию, сочинению историй, заданиям на смекалку и литературные способности. Каждый из участников сможет проявить весь свой творческий потенциал и развить художественные навыки.

Все три номинации – «Рассказ в картинках», «Головоломка», «Искусствовед-писатель» – связаны с одним из главных музеев России ГМИИ имени А.С. Пушкина (Пушкинский музей).

«Рассказ в картинках». Необходимо придумать мини-сюжет про приключения Костика и Пушкина в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и нарисовать историю в 5 картинках. Познакомиться с героями журнала «Юный Искусствовед» можно на сайте https://yamyam.kids/

«Головоломка». Необходимо придумать ребус, головоломку или шараду, связанную с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и шедеврами из его коллекции. Это может быть лабиринт, задание — найти отличия между картинками, сканворд или иная задачка на смекалку, внимательность и творчество.

«Искусствовед-писатель». Необходимо выбрать одно произведение из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени

А.С. Пушкина или его филиалов и написать очень короткое, но емкое эссе, которое поможет другим ребятам обратить внимание на этот шедевр и полюбить его. В случае невозможности очного посещения Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, допускается виртуальное посещение музея по ссылке https://pushkinmuseum.art/media/virtual/index.php?lang=ru

По итогам акции члены жюри, среди которых главный редактор журнала «Юный Искусствовед», а также представители Пушкинского музея и видные деятели культуры, выберут 30 победителей, чьи работы будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.рф, а трое из них (по одному в каждой номинации) получат дополнительный приз – публикацию в журнале «Юный Искусствовед». 

Сплотить молодое поколение, дать стимул к познанию уникальной и многогранной культуры нашей страны, помочь талантливым ребятам найти свое призвание вот приоритетные задачи межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Его организаторами являются Минкультуры России и Минпросвещения России, Центр культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российский фонд культуры.

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