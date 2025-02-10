В России подвели итоги «Культурного марафона» — в 2024 году в проекте приняли участие почти полмиллиона человек

186

В России подошёл к концу очередной «Культурный марафон» — просветительский проект для школьников и преподавателей, организованный Яндексом, Минкультуры России и Минпросвещения России. Он стартовал в июне 2024 года и завершился в декабре финальным интерактивным тестом от Яндекса. Всего марафон объединил 493 000 человек — лидерами по числу участников стали Ставропольский край, Белгородская и Московская области.

В 2024 году «Культурный марафон» был посвящён русской классической культуре — участники смогли по-новому взглянуть на знакомые произведения школьной программы и увидеть, как связаны классическое искусство и технологии. Программа включала викторины, мастер-классы и творческие задания по литературе, музыке и изобразительному искусству.

«Символично, что “Культурный марафон” был запущен 6 июня — в день рождения А.С. Пушкина. Мы ставили перед собой цель по-настоящему увлечь школьников, погрузить их в мир культуры, вдохновить на размышления и творческие поиски, а главное — сделать для них учёбу интереснее. Надеюсь, нам это удалось. В этом году марафон объединил почти полмиллиона человек, лидерами по числу участников стали Ставропольский край, Белгородская и Московская области», — сказала статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

«Мы все понимаем, что культурное развитие молодёжи — это не просто задача, а важнейший аспект нашего общего будущего. Оно основывается на культурном коде, который мы должны передать следующим поколениям. В этом свете “Культурный марафон” может стать той платформой, которая соединяет традиции и современные технологии, облегчая доступ к культурным ценностям и вдохновляя школьников на их изучение и осмысление», – отметил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

К марафону сервисы Яндекса подготовили тематические спецпроекты — например, в Яндекс Музыке появился плейлист с произведениями русских композиторов, Кинопоиск подготовил викторины по произведениям русской литературы и искусства, а Яндекс Книги выпустили видеолекции современных авторов с советами для начинающих писателей.

«Тема марафона этого года показалась нам особенно интересной, ведь она объединяет классику и современность. В наших спецпроектах и заданиях финального теста мы постарались показать, как органично классическое искусство переплетается с современными технологиями. Надеемся, что нам удалось заинтересовать ребят, вдохновить их на самостоятельные творческие поиски», — поделилась руководитель Яндекс Образования Дарья Козлова.

В январе организаторы подвели итоги — все участники, прошедшие финальный тест, получили грамоты. Также среди участников случайным образом разыграли призы: 50 Яндекс Станций Лайт с Алисой и более 5 000 подписок Яндекс Плюс, которые дают доступ к фильмам и сериалам на Кинопоиске, музыке и подкастам в Яндекс Музыке.

Справочно:

«Культурный марафон» реализуется в рамках проекта «Культура для школьников», организаторами которого являются Минкультуры России.