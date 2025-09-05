142

11 сентября (четверг) в 19.00 пройдет лекция «СамПло: пространство памяти» (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова.

В рамках проекта «По соседству» Музей-галерея «Заварка» запускает новый цикл мероприятий «Дом творчества. Точка. Район в деталях». Он будет посвящен изучению истории Ленинского района Самары и ее осмыслению.

«У каждого горожанина есть личная связь с городом, а у каждого района – своя уникальная история. Городское пространство – современные постройки, сталинки пополам с деревянными домами, не сдающимися новому миру, с их заборами и огородиками, с определенным шармом и своим укладом, воспоминаниями, эпизодами. Поэтому в центре нашего внимания – соседство и городские истории», – объясняют сотрудники «Заварки».

Лекция станет первым мероприятием цикла. Встреча посвящена району вокруг «Заварки». Екатерина Гурова расскажет об архитектурном ансамбле Самарской площади, деревянных домах на улице Ярмарочной, школе №81, кинотеатре «Первомайский» и других объектах. Также речь пойдет об устных воспоминаниях людей, которые жили или живут рядом с домом Маштакова, и гостей города, в разное время посещавших это место.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.