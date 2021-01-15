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В 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» в Самаре модернизируют еще две библиотеки – детскую библиотеку национальной книги – филиал №14 на ул. Ленинградской и Центральную городскую библиотеку им. Крупской, расположенную на ул. Маяковского. Федеральные средства удалось привлечь благодаря содействию депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, передает hinshtein.ru.

Всего детская библиотека получит на обновление 23,8 млн. руб., 5 млн руб. из которых привлечены из федерального бюджета. Центральной библиотеке будет выделено 42,2 млн. руб.,причем 10 млн. руб. из них предусмотрены в рамках нацпроекта.

Средства пойдут не только на капительный ремонт, изготовление индивидуальной мебели и формирование комфортного пространства для посетителей, но также на приобретение новых книг.

«Рад, что сумел добиться включения в нацпроект на этот год создания ещё двух модельных библиотек в Самаре», — сообщил Александр Хинштейн на своей странице в твиттере.

В сентябре прошлого года Александр Хинштейн проинспектировал детскую библиотеку на ул. Аэродромной в Железнодорожном районе Самары. В прошлом году ее также модернизировали на средства, привлеченные по нацпроекту «Культура» при непосредственном содействии депутата. Летом парламентарий побывал с инспекцией в библиотеке, модернизированной также при его содействии по нацпроекту «Культура» в Новокуйбышевске.

Модельная (ультрасовременная библиотека) – это пространство, в котором ребенок может не только читать книги, но отдыхать и участвовать в различных интерактивных познавательных играх.

Для комфорта читателей в таких библиотеках выделены зоны для детей разных возрастов с индивидуальным дизайнерским оформлением. Кроме того, обновляются и расширяются фонды детской литературы.

«Модельные» библиотеки оснащаются новейшими технологиями. Например, на входе устанавливается станция возврата книг для упрощения процесса их учета. Благодаря современным технологиям вернуть литературу читатели могут и в выходной день.

Фото: hinshtein.ru