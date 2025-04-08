В рамках фестиваля в Самаре гостям театра рассказали секреты профессии артиста балета

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4 апреля в рамках фестиваля «Наследие. Балет» был показан балет Людвига Минкуса «Баядерка» в постановке народной артистки СССР Габриэлы Комлевой. В постановке нашего театра приняли участие звездные гости: в партии Никии дебютировала именно на нашей сцене солистка Большого театра России Кристина Кретова, в партии Солора выступил Дмитрий Соболевский, солист Театра балета имени Леонида Якобсона.

«Я счастлива, что фестиваль начал своё существование! Состоялся мой дебют в партии Никии, поэтому ощущать радостный настрой и чуткую ответную реакцию зала было особенно приятно», – поделилась впечатлениями Кристина Кретова.

«Был, действительно, прекрасный вечер, после которого хочется сказать слова благодарности всем причастным к проведению фестиваля», – Дмитрий Соболевский.

Пятый день фестиваля (5 апреля) подарил зрителям Шостакович Опера Балет возможность побывать на мероприятии уникального формата – открытом уроке балета «Легенда» даёт класс», который провела педагог-репетитор, народная артистка СССР Маргарита Дроздова и рассказала гостям театра секреты профессии артиста балета, а балетовед Ольга Розанова прочитала лекцию о балетмейстере Владимире Бурмейстере и его знаковых постановках. Далее состоялась открытая репетиция «Вечера хореографии Владимира Бурмейстера» (балетмейстер-постановщик - Маргарита Дроздова) с участием прима-балерины и премьера Московского Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко заслуженной артистки России Эрики Микиртичевой и Дениса Дмитриева.

«Фестиваль «Наследие. Балет» – это возможность сохранять и популяризировать спектакли классического наследия балетного театра: длинного шлейфа постановок, оставшихся нам с конца XVIII века», – заслуженный артист России Юрий Бурлака.

«Нынешний фестиваль весьма грандиозный по размаху. Его «изюминка» – это произведения, никогда не выходившие на публику, как, например, балет Мариуса Петипа «Роман Бутона розы», поставленный на сцене Шостакович Опера Балет», – Ольга Розанова.

«Я очень люблю балетную труппу самарского театра! Исполняя разнообразную классику, они приобрели умение переключаться от одного хореографа к другому, а это очень важно. Если труппа обладает таким качеством, значит она на высоком уровне», – поделилась впечатлениями Маргарита Дроздова.

6 апреля в рамках фестиваля «Наследие. Балет» был показан «Вечер хореографии Владимира Бурмейстера» с участием прима-балерины и премьера Московского Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко заслуженной артистки России Эрики Микиртичевой и Дениса Дмитриева.

«Выступать с артистами самарского театра невероятно приятно: это настоящие профессионалы балетного искусства! Танцуя на вашей сцене, мы получили огромное удовольствие», – поделились впечатлениями артисты.

«Сегодня артисты не просто танцевали: они прожили жизнь, которую показывали на сцене, и привнесли личное отношение в исполнение роли», – Маргарита Дроздова.

Напомним, что с 30 марта по 13 апреля Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича проводит Первый международный фестиваль «Наследие. Опера. Балет», продолжающий традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян.

Художественный руководитель и идеолог фестиваля «Наследие. Опера. Балет» – Евгений Хохлов.

Руководитель фестиваля классического балета «Наследие. Балет» – Юрий Бурлака.

В 2025 году в Самаре проходит первый балетный фестиваль под эгидой «Наследие» и посвящен памяти заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного гражданина Самарской области Светланы Петровны Хумарьян. В следующем, 2026 году, фестиваль продолжит свою историю, представив оперный модуль.

В основу фестиваля этого года положена идея обращения к наследию русского балетного театра, сохранённому для всего мира. Это наследие составляло и составляет основную часть репертуара любого академического театра. Самарский театр оперы и балета ведет активную деятельность по сохранению классических постановок в своем репертуаре, понимая, что без знания истоков нет будущего для дальнейшего развития театрального искусства и культуры, преемственности поколений. Фестиваль станет не только праздником классического балета, но и платформой для обсуждения его роли в современном мире.

Масштабное событие проводится при поддержке Правительства Самарской области.

Гостями фестиваля 2025 года стали артисты из Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра и Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Самара почти на полмесяца превратилась в центр отечественного балета.

В рамках фестиваля уже состоялась Российская премьера «Балеты императорского двора»: «Роман Бутона Розы» Риккардо Дриго и «Времена года» Александра Глазунова, прошел круглый стол «Балетное наследие как фактор сохранения идентичности народа» и творческая встреча с Илзе Лиепа, народной артисткой России. Тема «Связь поколений как традиция в развитии отечественной хореографии: пути, формы и методы». Модератор – главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская.

Был показан балет «Дон Кихот Ламанчский» Людвига Минкуса в постановке и новой хореографической редакции Юрия Бурлака (2022). Исполнители: Китри – Елизавета Кокорева, прима-балерина Государственного академического Большого театра. Базиль – Дмитрий Смилевски, премьер Государственного академического Большого театра. Солисты и артисты балета Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

Фото - Александр Крылов