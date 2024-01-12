В ПФО стартовал окружной этап Фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -23, -25°С, днем -19, -21°С.
13 января в Самарской области небольшой снег, до  -23°С
Гостями мероприятия стали школьники выпускных классов и студенты колледжей.
Представители ПАО «Т Плюс» приняли участие в Дне открытых дверей в филиале СамГТУ в Сызрани
 О регулярных занятиях спортом лучше задуматься с 4 лет.
Врач: как приобщить ребенка к активным видам спорта
Более 1000 медработников получили соцподдержку​​​​​​​. Льготная ипотека, «подъемные», выплаты до 1,5 млн рублей.
В регионе все больше медработников становятся участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
Также введено временное ограничение движения для всех транспортных средств с 93 км по 126 км автодороги М-5 "Урал".
В Самарской области введено ограничение движения для маршрутных транспортных средств
Федерация регби России, конечно, заинтересована в развитии регби в Самарской области. Хотелось бы, чтобы регби стало базовым видом спорта в этом регионе.
Глеб Бабкин рассказал о перспективах развития регби в Самарской области
Для занятий следж-хоккеистов выделено время в расписании спорткомплекса "Метеор".
В Тольятти планируется создание команды по следж-хоккею для ветеранов СВО
"Мегафон" сообщил агентству, что соблюдает все требования регулятора и информирует клиентов о необходимости актуализировать свои данные, чтобы избежать отключения услуг.
Роскомнадзор выявил 43 миллиона оформленных с нарушениями мобильных номеров в 2023 году
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.39
-1.01
EUR 97.87
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает посетить выставку, посвященную изобретателям блокадного Ленинграда
В СОУНБ подготовили для самарцев особенную выставку литературы и документов «Во имя жизни: изобретатели блокадного Ленинграда»
Сотрудники и ветераны УИС Самарской области посетили Рождественский концерт
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ПФО стартовал окружной этап Фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье»

12 января 2024 14:06
163
В финал юбилейного V сезона проекта вышли 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа, в том числе из Самарской области.

В Приволжском федеральном округе определены лучшие постановки, которые представят регионы на окружном этапе фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье». Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль «Театральное Приволжье» является самым масштабным театральным проектом округа, объединившем в прошлом сезоне уже более 8 тысяч участников и 200 тысяч зрителей.

В финал юбилейного V сезона проекта вышли 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа, в том числе из Самарской области.

«На мой взгляд, представлены достойные и интересные работы самарских самодеятельных театров. В этом году это музыкальные постановки – рок-оратория  «Воскресенье. Черный Январь» творческой мастерской «Юные гении» и спектакль - мюзикл «Алабин» театральной студии «Труппа «Отрадного». Для ребят фестиваль уникальная возможность побороться за звание лучшего театрального коллектива и  получить  ценный опыт.  Хочу пожелать нашим участникам вдохновения и победы!» – поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Дальше эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения лауреатов конкурса. Спектакли представлены самых различных видов и жанров театрального искусства – драмы и комедии, сказки и мюзиклы, трагикомедии и фантастические истории, интерактивные спектакли и спектакли-игры, а также впервые представлены спектакли в жанре «небывальщины», рок-драма и нейро-драма, синтетический театр. Все театральные постановки, вышедшие в финал, размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и доступны для свободного просмотра.

27 марта в Ижевске, во Всемирный день театра, будут названы имена лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Победители и лауреаты Фестиваля будут определены в следующих номинациях:

«Лучший молодежный спектакль»,

«Лучший детский спектакль»,

«Лучшая режиссерская работа»,

«Лучшее музыкальное оформление»,

«Лучшее художественное оформление»,

«Лучшая мужская роль»,

«Лучшая женская роль».

Победители Фестиваля в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля. Кроме того, лауреаты Фестиваля, ставшие победителями в коллективных и индивидуальных номинациях, получают возможность участия в программе туристических поездок от АНО «Больше, чем путешествие».

Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете. 

 

Фото предоставлено министерством культуры Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
В Самаре стартовал первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в следующем году
12 января 2024  13:30
В Самаре стартовал первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в следующем году
176
В Самаре службы благоустройства усилили темпы работы по расчистке города от снега
12 января 2024  13:22
В Самаре службы благоустройства усилили темпы работы по расчистке города от снега
177
Образовательный маршрут Самарской области стал победителем программы АСИ «Классная страна»
12 января 2024  11:49
Образовательный маршрут Самарской области стал победителем программы АСИ «Классная страна»
216
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2024  11:44
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры Самарской области
206
Рувики, российский аналог Википедии, начнет работу 15 января
12 января 2024  11:20
Рувики, российский аналог Википедии, начнет работу 15 января
203
Весь список