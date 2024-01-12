В ПФО стартовал окружной этап Фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье»

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В Приволжском федеральном округе определены лучшие постановки, которые представят регионы на окружном этапе фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье». Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль «Театральное Приволжье» является самым масштабным театральным проектом округа, объединившем в прошлом сезоне уже более 8 тысяч участников и 200 тысяч зрителей.

В финал юбилейного V сезона проекта вышли 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа, в том числе из Самарской области.

«На мой взгляд, представлены достойные и интересные работы самарских самодеятельных театров. В этом году это музыкальные постановки – рок-оратория «Воскресенье. Черный Январь» творческой мастерской «Юные гении» и спектакль - мюзикл «Алабин» театральной студии «Труппа «Отрадного». Для ребят фестиваль уникальная возможность побороться за звание лучшего театрального коллектива и получить ценный опыт. Хочу пожелать нашим участникам вдохновения и победы!» – поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Дальше эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения лауреатов конкурса. Спектакли представлены самых различных видов и жанров театрального искусства – драмы и комедии, сказки и мюзиклы, трагикомедии и фантастические истории, интерактивные спектакли и спектакли-игры, а также впервые представлены спектакли в жанре «небывальщины», рок-драма и нейро-драма, синтетический театр. Все театральные постановки, вышедшие в финал, размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и доступны для свободного просмотра.

27 марта в Ижевске, во Всемирный день театра, будут названы имена лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Победители и лауреаты Фестиваля будут определены в следующих номинациях:

«Лучший молодежный спектакль»,

«Лучший детский спектакль»,

«Лучшая режиссерская работа»,

«Лучшее музыкальное оформление»,

«Лучшее художественное оформление»,

«Лучшая мужская роль»,

«Лучшая женская роль».

Победители Фестиваля в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля. Кроме того, лауреаты Фестиваля, ставшие победителями в коллективных и индивидуальных номинациях, получают возможность участия в программе туристических поездок от АНО «Больше, чем путешествие».

Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

Фото предоставлено министерством культуры Самарской области