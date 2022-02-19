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В память о Василии Лановом Бессмертный полк России запустил творческий конкурс «Пробуждая сердца»

19 февраля 2022 22:28
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В конкурсе могут принимать участие семейные и художественные коллективы.

16 января Народному артисту СССР, Герою Труда РФ, Сопредседателю Центрального штаба Бессмертного полка России Василию Лановому исполнилось бы 88 лет. В память о нем Бессмертный полк России запустил творческий конкурс «Пробуждая сердца». 

Народная артистка России, вдова Василия Ланового Ирина Купченко возглавит жюри конкурса, в которое также войдут народные артисты России Олег Газманов, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, актер театра и кино, лауреат Государственной премии РФ Игорь Петренко, заслуженный артист России Сергей Войтенко и другие представители творческой интеллигенции страны, например, солист крупнейших российских и зарубежных музыкальных коллективов Михаил Гаврилов.

Всего в конкурсе 8 номинаций, в которых могут принять участие жители России, а также зарубежных стран.

Предполагается два конкурсных направления. Первое – это художественное прочтение отрывков из произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.Т. Твардовского, стихов других авторов по теме Великой Отечественной войны. Для участия в этой номинации нужно будет прислать видеозапись.

Также есть три номинации, где участники могут поделиться своими размышлениями о любимых произведениях в форме эссе или стихами собственного сочинения о Василии Лановом. Учитывая, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, организаторы решили ему посвятить отдельную номинацию, в которую также ждут авторские стихи. Возраст участников – от 12 лет.

В конкурсе могут принимать участие семейные и художественные коллективы.

Заявку на конкурс можно подать до 13 марта.

Подробная информация на сайте конкурса, передает пресс-служба минкульта СО.

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